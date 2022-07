Eliminiamo velocemente i peli di cane e gatto da vestiti, coperte e lavatrice con questa astuzia

Avere un piccolo animale a 4 zampe in giro per casa è un’esperienza che cambia la vita. Dividere il nostro tempo con loro ci riempie di gioia e amore.

Non tutti sanno che un animale domestico potrebbe anche aiutare la nostra salute fisica e mentale. Infatti, prendersi cura di loro aiuterebbe ad alleviare l’ansia, ridurre lo stress e fortificare il cuore.

Come potremmo fare a meno delle loro coccole e del loro affetto incondizionato. Cani e gatti ci seguono in giro per casa, ci riempiono di affetto quando rientriamo dal lavoro e ci fanno sentire meno soli nei momenti tristi.

Ma chi ha un cane o un gatto, sa bene quanto sia fondamentale igienizzate regolarmente la casa. Infatti, i nostri amici a 4 zampe (in questo caso i cani), non rimangono sempre tra le mura domestiche. Ma passeggiano per strada, si rotolano dei parchi, ecc.

Ma uno dei problemi più frequenti, è quello di ritrovare i peli del cane e del gatto sui nostri vestiti, tessuti del divano, coperte o tappeti.

Eliminiamo velocemente i peli di cane e gatto da vestiti, coperte e lavatrice con questa geniale astuzia

Amiamo tantissimo i nostri animali domestici. Ma un po’ meno, i loro peli attaccati su tutti i tessuti presenti in casa.

La soluzione più semplice, per risolvere il problema, sarebbe quella di utilizzare una spazzola specifica per la rimozione dei pelucchi. Parliamo di quell’attrezzo con la superficie in velluto, molto utile per eliminare peli, polvere, ecc.

Ma se in casa non abbiamo questo oggetto, prima di lavare il nostro bucato in lavatrice, potremmo procedere in questo modo.

In uno spruzzino versiamo dell’acqua e qualche goccia di ammorbidente. Inumidiamo i tessuti da trattare e una volta asciugati, scuotiamoli per bene. L’ammorbidente avrà il compito di distende le fibre e permetterà ai peli di staccarsi più facilmente. Ora possiamo inserire il bucato in lavatrice.

Un piccolo stratagemma

Per evitare che i peli ancora presenti sugli abiti rimangano nel nostro elettrodomestico, compromettendo il suo funzionamento, possiamo utilizzare un piccolo stratagemma.

Eliminiamo velocemente i peli di cane e gatto, inserendo nel cestello delle palline cattura peli. Questi oggetti costano pochi euro e hanno il compito di attirare tutti i peli ancora presenti sul nostro bucato.

Un prodotto di piccole dimensioni, ma che potrebbe davvero rivelarsi molto utile per la lavatrice che per i nostri vestiti.

Lettura consigliata

Allontaneremo i gatti randagi dal nostro giardino grazie a questa semplice astuzia che aiuterà anche la salute delle piante