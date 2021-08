Snellire e rassodare le cosce è un obiettivo molto diffuso tra i frequentatori delle palestre e non solo. Per farlo, spesso ci affidiamo a vecchi ricordi di allenamenti e protocolli che non sempre si rivelano adatti. Tra questi spicca un esercizio, considerato da molti l’esercizio principe per allenare le gambe: lo squat.

L’esercizio consiste nella flessione delle cosce sull’articolazione del ginocchio, in modo da far avvicinare il bacino a terra mantenendo sempre la schiena dritta. Il problema è che quasi tutti fanno quest’esercizio per snellire le gambe ed eliminare la cellulite commettendo un grave errore.

Per di più, molti considerano lo squat un esercizio semplice da eseguire quando così non è. Eseguirle lo squat senza cognizione di causa non fa che dare origine e problemi articolari e generare effetti contrari a quelli desiderati.

A cosa serve davvero lo squat

Lo squat è il principe degli esercizi per le gambe: questo può essere considerato vero. Quello che non è assolutamente vero è che tutti possono fare lo squat, o meglio, che faccia al caso di tutti.

Lo squat è un esercizio dall’alto impatto sinergico, in parole povere è uno degli esercizi più stressanti a livello muscolare e neuronale. Questo genere di esercizi servono soprattutto a radunare fibre muscolari bianche: le fibre da cui dipende forza e ipertrofia muscolare.

Eseguendo lo squat, specialmente se con un bilanciere carico di dischi, rompiamo i tessuti muscolari stimolandone la ricrescita. Rompere i tessuti muscolari ha una conseguenza fisiologica che non combacia affatto con l’intento di snellire le cosce.

Quasi tutti fanno quest’esercizio per snellire le gambe ed eliminare la cellulite commettendo un grave errore

Riempiere i nostri allenamenti per le gambe di esercizi ad alto impatto sinergico come lo squat non serve a snellire le gambe ed eliminare la cellulite. Anzi, non faremo che ottenere l’effetto contrario. Eseguendo lo squat, come abbiamo detto, “rompiamo” i muscoli. La conseguenza è che il muscolo si infiamma, da qui i consueti dolori post-allenamento.

Il corpo reagisce a queste infiammazioni immettendo acqua nelle zone interessate, esattamente il contrario di quello che desideriamo. Per snellire ed eliminare l’acqua in eccesso, il consiglio è quello di eseguire allenamenti aerobici a media intensità. Una camminata veloce di mezz’ora, per almeno 4 volte a settimana, è un’ottima soluzione.

Approfondimento

