Molti genitori, nel vedere che i propri figli hanno un ritardo nel parlare, entrano immediatamente nel panico. Si preoccupano ed entrano facilmente nello sconforto. Avere informazioni a riguardo, aiuterà i genitori a sciogliere i dubbi su questo argomento.

Intanto, sarà necessario sgombrare la testa che possa trattarsi di un ritardo dello sviluppo cognitivo. Il linguaggio risente di molti fattori che non sono soltanto organici. A volte, può solo trattarsi di un’ indole pigra o introversa da parte del bambino. Niente paura, allora vediamo quali possono essere i motivi. Allora, ecco svelato il motivo per il quale nostro figlio ancora non parla e il trucco è proprio questo

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Paura di esprimersi

È vero che di solito i bambini cominciano a dire le prime parole tra i tredici e quattordici mesi ma non è sempre così. A volte, le ragioni di un ritardo nel linguaggio, possono essere dovute a molte altre cause. Il bambino, talvolta, ha paura di non pronunciare la parola correttamente. Questo accade quando un eccesso di perfezionismo da parte del genitore ha bloccato il tentativo. Altre volte, si ha di fronte un bambino introverso che deve acquisire fiducia prima di abbandonarsi al linguaggio.

Giochi

Il modo nel quale si può aiutare nostro figlio a parlare prima c’è, lasciando che dica le sue parole come gli vengono, anche se non si capisce nulla. Esistono comunque giochi che lo incuriosiscono come le filastrocche e le ninne nanne che la madre può cantare per lui. La presenza di rime e assonanze stimola il processo cognitivo e permette al bambino di ricordare. Si eviti di correggerlo spesso e, invece, si cerchi di incoraggiarlo quando ha il timido tentativo di parlare.

Svelato il motivo per il quale nostro figlio ancora non parla e il trucco è proprio questo

Il consiglio è quello di dialogare sempre con il bambino. Sembra distratto mentre mangia o gioca ma in realtà ci ascolta. La sua fiducia e la creazione del suo personale vocabolario passano attraverso tutti i discorsi che la sua mamma gli ha fatto da quando era molto piccolo.