La maggior parte delle persone che frequentano una palestra lo fa per due scopi. Il primo scopo è quello di mettere su muscoli (ipertrofia muscolare), il secondo è quello di dimagrire.

Chi va in palestra per dimagrire saprà che per farlo bisogna sostenere allenamenti di tipo aerobico, che implicano un maggior dispendio calorico. Esistono due tipi di allenamento aerobico, che in gergo vengono chiamati “nuova scuola” e “vecchia scuola”. La nuova scuola si affida soprattutto ai circuiti ad alta intensità (i cosiddetti HIIT). Invece, la vecchia scuola (ancora prevalente) utilizza macchinari cardio quali cyclette, ellittica e tapis roulant.

Eppure, anche chi predilige allenarsi con le macchine cardio dovrebbe cercare di stare al passo con i tempi. Sì, perché quasi tutti fanno cyclette, ellittica o tapis roulant ma è questo l’attrezzo per bruciare più calorie in palestra. Parliamo della Air Bike, una macchina cardio presa in prestito dal CrossFit e ormai presente in tantissime palestre. Sebbene l’utente medio della palestra guardi con diffidenza la Air Bike, questo attrezzo ci permette di bruciare calorie come nessun altro.

Quasi tutti fanno cyclette, ellittica o tapis roulant ma è questo l’attrezzo per bruciare più calorie in palestra

Come anticipato, la Air Bike (anche chiamata Assault Air Bike) è una macchina cardio presa in prestito dal CrossFit e entrata nel mondo del fitness. Questo strano macchinario ha un grande vantaggio: è un ibrido che consente di attivare sia parte inferiore che superiore del corpo, ad alta intensità. La Air Bike ha l’aspetto di una cyclette, con l’unica differenza che ha un manubrio mobile. Mentre le gambe pedalano, le mani afferrano il manubrio e compiono movimenti di spinta e tirata, sinergici al lavoro delle gambe. In questo modo, anche la parte superiore del corpo, che solitamente riposa nei macchinari cardio, è pienamente coinvolta nell’esercizio. Di conseguenza, le calorie bruciate aumentano, anche perché l’attivazione delle braccia influisce maggiormente di quella delle gambe sull’aumento delle pulsazioni.

Come allenarsi al meglio con questo macchinario cardio che pochi utilizzano

La forza della Air Bike è che coinvolge davvero tutti i muscoli del nostro corpo, come nessun altro macchinario cardio. Oltre ad allenare la nostra resistenza aerobica, con la Air Bike alleniamo anche la nostra resistenza muscolare.

Come molti degli attrezzi usati nel CrossFit, la Air Bike si sposa bene con allenamenti ad alta intensità e a intervallo. Possiamo sfruttare al meglio la Air Bike all’interno di circuiti come il TABATA.

Proviamo un circuito d’allenamento fatto di 8 set da 20 secondi di Air Bike (intervallati da recuperi di 10 secondi). Ripetiamo il circuito per 4 volte (recuperando 1 minuto alla fine di ogni round). Suderemo come mai prima.

Approfondimento

Tre allenamenti che ripagano al 100% la fatica