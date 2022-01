Questo 2022 non è iniziato proprio come ce lo aspettavamo. Credevamo che saremmo finalmente usciti dalla pandemia, ma sembra ancora che ci vorrà del tempo.

Le basse temperature, poi, non aiutano di certo ed ecco che la voglia di uscire si fa sentire sempre meno.

Tuttavia, anche a casa possiamo dedicarci a tantissime attività e non annoiarci affatto. E cosa c’è di meglio della cucina, locus ameonus dei nostri pomeriggi casalinghi.

Come abbiamo detto in un precedente articolo sui fagottini di patate e prosciutto, cucinare piace a tantissimi, specialmente se si tratta di dolci.

Ci rilassa, ci diverte ed esalta il nostro lato più creativo. Cosa vogliamo di più?

A questo proposito, Noi della Redazione abbiamo pensato ad un dessert squisito e davvero facilissimo da preparare. Ecco perché anche i meno avvezzi all’arte culinaria potranno realizzarlo senza alcuna difficoltà. Scopriamo insieme la ricetta.

Il soffice flan al cucchiaio con gocce di cioccolato allieta il palato e si prepara in 10 minuti

Il flan è un piccolo sformato, sia dolce che salato, perfetto come antipasto e non soltanto. Inoltre, la sua consistenza morbida e soffice lo rende perfetto anche per chi ha problemi di masticazione.

Oggi, i nostri esperti di cucina propongono un delizioso flan al latte e gocce di cioccolato, con soli 4 ingredienti.

Per 4/5 persone ci serviranno:

300 ml di latte parzialmente scremato (meglio evitare quello scremato);

300 grammi di latte condensato;

2 uova (separiamo i tuorli dall’albume);

100 grammi di gocce di cioccolato fondente o al latte.

Innanzitutto, prendiamo una ciotola e versiamo al suo interno i tuorli d’uovo. Mescoliamo e aggiungiamo gli albumi. Lavoriamo il tutto con una frusta elettrica e uniamo il latte a poco a poco. Una volta aggiunti i 300 ml di latte parzialmente scremato, versiamo quello condensato e continuiamo ad amalgamare il composto con la frusta.

Cacao e forno

Il soffice flan al cucchiaio con gocce di cioccolato allieta il palato e si prepara in 10 minuti contati.

Non resta quindi che aggiungere le gocce di cioccolato e mescolare per bene. Distribuiamo il composto così ottenuto in 4/5 formine ad hoc e facciamole cuocere in pentola a bagnomaria per circa un quarto d’ora. In alternativa, potremmo anche infornarle a bagnomaria in una teglia, a 160 gradi per 15 minuti.

Lasciamo raffreddare a temperatura ambiente e dopo una decina di minuti mettiamo i nostri flan in frigo per un’oretta.

Et voilà, possiamo gustarli direttamente dalla formina, come se fosse una squisita coppetta di gelato.

Siamo certi che grandi e piccini non vedranno l’ora di fare il bis.

