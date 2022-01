Specialmente all’inizio di un nuovo anno, molte persone cercano di conoscere il loro futuro. La maggior parte di queste interrogano le stelle attraverso l’oroscopo, per sapere quali saranno i segni zodiacali fortunati e quali quelli sfortunati.

Ma l’oroscopo non è l’unico modo di sapere cosa il destino ha in serbo per noi. Un altro metodo per conoscere la nostra sorta è l’interpretazione dei sogni. Non è raro fare sogni ricorrenti, a cui pensiamo di continuo, come se volessero dirci qualcosa. A quanto ipotizzato da Sigmund Freud nel libro L’interpretazione dei sogni sarebbe proprio così e i sogni non sarebbero altro che messaggi dall’inconscio.

Ci sono sogni ricorrenti particolarmente diffusi. C’è chi sogna di cadere, chi di volare, chi di perdere i denti. Poi, c’è chi sogna di salire le scale. Ebbene, soldi e fortuna attendono dietro l’angolo chi fa questo sogno ricorrente che preannuncia buona sorte. Secondo l’interpretazione dei sogni più frequenti, salire le scale sarebbe un presagio di fortuna. Di seguito spieghiamo il perché.

Uno dei più grandi psicanalisti della storia analizza il significato di questo sogno ricorrente

È stato il grande psicanalista Carl Gustav Jung uno dei primi a interessarsi del significato del sogno in cui saliamo le scale. Secondo Jung, questo sogno ha due componenti importanti, che sono le scale e il gesto del salire.

Per lui, sognare di salire le scale è un messaggio proveniente dall’inconscio che simboleggia il passaggio tra due stadi interiori dell’Io. Questo sogno capita a chi sente una forte ambizione o il desiderio urgente di realizzare qualcosa a cui pensa da tempo.

Perciò, il sogno ricorrente di salire le scale è sintomatico di una pressante esigenza di realizzazione personale.

Il sogno può presentare più dettagli (per esempio, degli ostacoli lungo la salita), ai quali corrispondono diverse interpretazioni. A prescindere da questo, però, questo sogno ricorrente è sempre di buon auspicio.

Soldi e fortuna attendono dietro l’angolo chi fa questo sogno ricorrente che preannuncia buona sorte

Sognare di salire le scale è un ottimo segno. Significa che il nostro animo è pronto a crescere ed è un presagio di fortuna e ricchezza. Nella cultura orientale, sognare di salire le scale significava avere il favore degli dei.

Jung aggiunge a questa lettura un’interpretazione meno materiale, ma comunque benevola. Per lui, sognare di salire le scale significa progredire nel nostro percorso interiore.

Per questo, chi fa questo sogno ricorrente deve risvegliarsi sereno, sapendo che può attenderlo un futuro sereno.

Approfondimento

