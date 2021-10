Quasi nessuno sa come salvare un ciclamino in fin di vita in poche mosse

Il ciclamino è una pianta perfetta per questo periodo dell’anno, essendo resistente al freddo e semplice da coltivare.

Questa pianta non ha bisogno di particolari attenzioni e cure; infatti, è adatta anche a chi ha poco tempo da dedicarle o non è dotato di pollice verde.

Ovviamente, è importante sapere come mantenere i nostri ciclamini rigogliosi e bellissimi utilizzando questi geniali trucchetti garantendogli il buono stato di salute.

Eppure, ci possono essere delle situazioni che possono causare l’indebolimento della pianta ed è nostro compito rimediare.

L’errore più frequente che si tende a fare è annaffiare il ciclamino frequentemente ed abbondantemente, rischiando di causarne l’appassimento.

Generalmente questa pianta vive meglio su terreni leggermente umidi, quindi dovremo ricordare di controllare che la pianta non marcisca alla radice.

In questo caso basterà rinvasare tempestivamente la pianta, cercando di evitare questo errore nelle volte successive.

Invece, se la pianta è stata messa a dimora in piena terra, dovremo assicurarle un corretto drenaggio aggiungendo della sabbia alla base che l’ottimizzi.

Molti tendono a posizionare il ciclamino sotto i raggi diretti del sole, senza sapere che questo potrebbe bruciarlo o frenarne la fioritura.

Questa pianta si sviluppa al meglio se posta in un luogo di mezz’ombra, sia se posizionata in casa che all’esterno.

Per esempio, nel caso avessimo a disposizione giardini e balconi potremo vivacizzarli anche con questa pianta ornamentale che è una vera e propria cascata di colori.

Se decidiamo di collocare il ciclamino dentro casa, dovremo mantenerlo a debita distanza da tutte le fonti di calore, altrimenti ne soffrirà.

In caso la situazione fosse opposta, dovremo solamente spostarlo e pian piano si rinvigorirà, riprendendo la sua vivace colorazione.

Dovremo fare anche attenzione nella scelta dei vasi poiché uno troppo piccolo gli impedirebbe di svilupparsi ed espandersi al massimo delle sue potenzialità.

Data la necessità del ciclamino di trovarsi in un terreno drenato, dovremo scegliere un vaso con i fori sul fondo.

Quasi nessuno sa come salvare un ciclamino in fin di vita in poche mosse, basterà solamente qualche attenzione in più per garantirgli un buono stato di salute.

Ulteriori informazioni

Sarà importante dedicare attenzioni al ciclamino anche nel periodo successivo alla sua fioritura, cioè quando andrà in riposo vegetativo.

In questo caso dovremo rimuovere tutto il suo fogliame oramai morto e posizionarlo per circa 60 giorni in un luogo fresco e buio.

Superato questo periodo, dovremo innaffiarlo nuovamente e noteremo che pian piano le sue foglie ricominceranno a crescere e svilupparsi.

Approfondimento

Per avere pergolati o balconi colorati basta 1 meravigliosa pianta rampicante poco conosciuta