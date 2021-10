Ci siamo decisi a mangiare più sano e ad evitare le fritture cariche di olio. Oppure lo scorso Natale abbiamo ricevuto la friggitrice ad aria come regalo e la usiamo sempre. Un vero aiuto in cucina perché si può utilizzare per preparare diverse ricette senza sporcare il forno. Però anche i piccoli elettrodomestici andrebbero puliti a fondo ogni tanto.

Di solito dopo aver utilizzato la friggitrice ad aria ci limitiamo a lavare alla meglio il cestello interno. Oppure per evitare di sporcarlo, lo rivestiamo con della carta forno. Il fatto è che è inevitabile che si depositi un po’ di grasso sulle varie superfici. Per questo motivo è importante procedere ad una pulizia profonda che preservi al meglio la friggitrice e la faccia durare più a lungo.

Ecco un metodo efficace per avere la friggitrice ad aria pulita e splendente in poche mosse

Una delle parti più soggette all’accumulo di grasso e sporcizia è sicuramente il cestello interno. Lì posizioniamo il cibo da cuocere e i liquidi colati si andranno via via ad accumulare. Il procedimento può variare leggermente in base ai modelli, ma in genere il cestello è composto da due parti. Una sorta di griglia staccabile per facilitare il lavaggio e poi il recipiente del cestello vero e proprio.

Procediamo alla pulizia sempre ad elettrodomestico spento e con la spina disinserita. Evitiamo di utilizzare detergenti troppo aggressivi perché potrebbero danneggiare l’apparecchio. Versiamo nel recipiente del cestello un po’ di detersivo per piatti e dell’acqua tiepida. Lasciamo agire qualche minuto e posizioniamo anche la griglia. Dopodiché con una spugna non abrasiva eliminiamo i residui di cibo e grasso. Se alcune incrostazioni non vanno via possiamo provare con una piccola dose di sgrassatore, ma assicuriamoci che si possa usare sul nostro modello. Risciacquiamo facendo attenzione ad eventuali connettori che potrebbero danneggiarsi.

Per pulire invece il corpo macchina utilizziamo un semplice panno morbido asciutto e non abrasivo. Alcuni modelli infatti sono in plastica, altri hanno parti metalliche che potrebbero rovinarsi. Controlliamo il manuale d’istruzioni per saperne di più. Se la friggitrice ha manopole o piccoli incavi di decorazione dovremo pulire anche lì.

Prima di reinserire il cestello nella friggitrice assicuriamoci che sia ben asciutto. Solo così eviteremo di creare danni all’elettrodomestico e potremo usarlo in tutta sicurezza. Sarebbe opportuno pulire a fondo la friggitrice dopo ogni uso, per evitare che le incrostazioni si accumulino.

Quindi, ecco un metodo efficace per avere la friggitrice ad aria pulita e splendente in poche mosse. Ora che la friggitrice non ha più nessun residuo di sporco o grasso possiamo riutilizzarla per cucinare gustosi manicaretti. Perché non provare anche a cucinarci delle appetitose caldarroste? Abbiamo parlato della ricetta in questo articolo “Squisite caldarroste pronte in 15 minuti con questo trucco che in pochi conoscono”

