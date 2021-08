Con l’estate che sta per finire e l’autunno che incombe, spesso pensiamo che sia meglio rinunciare ad avere piante e fiori negli spazi esterni. Questa credenza è errata, esistono tantissime piante che sono resistenti alle temperature più fredde e che possono donare colore a pergolati e balconi.

Alzarci ogni giorno e trovarci in un ambiente ricco di colori vivaci influisce positivamente sul nostro umore, soprattutto durante le fredde e cupe giornate invernali.

Il pisello odoroso è una pianta annuale rampicante appartenente alla famiglia delle leguminose e caratterizzata da un bellissimo fogliame decorativo.

Questo rampicante annuale è particolarmente amato nei paesi anglosassoni mentre nel nostro viene ancora coltivato solo di rado.

In primavera inizia a sviluppare profumati fiori a forma di farfalla che hanno una tonalità che va dal rosa, al bianco, giallo e al viola.

Per il pisello odoroso è fondamentale un ottimo drenaggio e necessita di un terreno soffice e ben concimato, sia con sostanze minerali che con stallatico.

Per avere pergolati o balconi colorati basta 1 meravigliosa pianta rampicante poco conosciuta

La semina va effettuata in autunno, prima delle grandi piogge tipiche della stagione, ricordandoci che anche in vaso questa pianta necessita di sostegni.

In pochi mesi noteremo una sostanziale crescita della stessa e quando il fusto supererà i 10 cm circa, dovremo legarla a dei supporti verticali.

Si possono utilizzare rametti, canne o anche corde legate a un supporto, l’importante è che siano solidi e sufficientemente alti da contenere il suo sviluppo.

Questa pianta può arrivare anche ad un’altezza di oltre due metri, ragion per cui si utilizzano come rampicanti o ricadenti per abbellire pergolati e balconi.

È una pianta che non necessita di molta acqua, basta bagnarla regolarmente e assicurarsi che il terreno sia asciutto prima di annaffiarla nuovamente.

I piselli odorosi amano stare al sole ma crescono bene anche in aree di ombra parziale.

L’esposizione varia dalla regione in cui viviamo, per esempio nel Centro-Nord Italia si sviluppano bene al sole, mentre al Sud è consigliato posizionarli a mezz’ombra.

Questa pianta può essere soggetta ad attacchi da parte degli afidi, mentre se il terreno è scarsamente drenante può venir colpita da marciume radicale.

