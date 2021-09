Questa pianta ornamentale è una cascata di colori perfetta per giardini e balconi

Spesso pensiamo che con la fine dell’estate sia passato anche il periodo per decorare i nostri giardini e balconi con piante colorate.

La verità è che l’autunno è una bellissima stagione che ci regala splendide sfumature di colori da sfruttare per abbellire la nostra casa.

Infatti, per esempio c’è questa straordinaria pianta resistente al freddo ideale per decorare giardini e balconi e renderli più vivi che mai.

Questo periodo dell’anno è ideale per posizionare fiori in vaso, arricchendo anche il nostro giardino di piante da esterno e tappeti di fiori colorati.

Inoltre, i fiori autunnali hanno un aspetto decorativo e non sono difficili da curare, necessitano di semplici cure e attenzioni.

Potremo rendere il nostro spazio esterno ricco di colori, ravvivando anche il nostro balcone e facendo invidia ai nostri vicini per la sua maestosità.

Non tutti conoscono la pervinca, una bellissima pianta la cui straordinaria fioritura avviene solitamente dalla primavera all’autunno.

Generalmente viene coltivata sia nei giardini che in vaso ed è caratterizzata da un fusto legnoso e da foglie lisce dal colore verde acceso.

I suoi fiori sono singoli e dalla forma tubolare mentre il colore può variare a seconda della specie ma solitamente sono blu – viola.

Il periodo consigliato per la messa a dimora è solitamente la fine dell’estate oppure la fine dell’inverno.

Dopo averla acquistata, togliamola dal suo contenitore, puliamola dalla terra in eccesso e scaviamo una buca profonda facendo attenzione a non rovinarla.

Successivamente copriamo la buca con la terra comprimendola e poi annaffiamola.

Se decidiamo di posizionarla in vaso è consigliato utilizzarne uno in terracotta che favorisca il passaggio dell’aria.

Non dimentichiamo che il rinvaso va effettuato annualmente tra gennaio e marzo, utilizzando vasi più grandi a seconda della crescita della pianta.

Quando farà troppo freddo, è consigliato però spostarla in casa anche perché la temperatura ideale per la sua crescita è tra i 18 e 21° gradi circa.

Durante l’inverno ha difficoltà a sopravvivere a temperature inferiori ai 15° gradi per cui diventa necessario proteggerla.

Questo tipo di pianta preferisce una posizione parzialmente ombreggiata o anche a pieno sole e quando farà più freddo sarà sufficiente annaffiarla pochissimo.

Questa pianta ornamentale è una cascata di colori perfetta per giardini e balconi in questo periodo dell’anno.

La pervinca è anche usata per creare macchie fiorite nelle zone ombrose dei giardini, l’importante è che il terreno sia ben drenato.

È coltivata, appunto, in piena terra per sfruttare la sua caratteristica tappezzante. È ottima anche per essere coltivata in vaso.

