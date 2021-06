La maggior parte delle persone tende a preoccuparsi e a correre ai ripari solo dopo che le analisi del sangue hanno diagnosticato il diabete.

Quello che non sappiamo, invece, è che esiste un campanello d’allarme che riuscirebbe a svelarci in anticipo che, in futuro, potremmo avere il diabete. Questa condizione si chiama prediabete, e molti ne ignorano persino l’esistenza e non ne hanno mai sentito parlare. Del prediabete, relativamente ai suoi sintomi, ci siamo occupati in questo precedente articolo: qui approfondiremo altri aspetti.

L’aspetto più interessante è che, chi è soggetto a questa condizione, sarebbe più a rischio di ictus, infarti e altre gravi patologie cardiovascolari. Ecco perché è importante conoscere e trattare questo argomento.

Pochi sanno cos’è il prediabete e che può comportare un alto rischio di patologie

Il prediabete è una condizione che può anticipare il diabete di tipo 2. Come riporta il sito della Fondazione Umberto Veronesi, il prediabete riguarda soggetti che presentano nel sangue un livello di glicemia tra i 100 e i 125mg/dl. È un argomento ancora poco trattato e conosciuto, nonostante la sua importanza, e infatti pochi sanno cos’è il prediabete e che può comportare un alto rischio di patologie.

I pazienti con prediabete sarebbero più a rischio di problemi cardiovascolari, come ictus e infarti. È questo il risultato di una ricerca presentata all’American College of Cardiology 2021. In sostanza il prediabete inciderebbe sulla salute del cuore perché gli alti livelli di glucosio creerebbero danni e infiammazioni nei vasi sanguigni. Questo comporterebbe il restringimento dei vasi, fino ad ostacolare il normale flusso del sangue.

Come si può agire

Serviranno ulteriori studi per approfondire i dati su questo argomento. In ogni caso, uno dei ricercatori, il dottore Adrian Michel del Beaumont Hospital-Royal Oak del Michigan, ha spiegato che questi risultati dovrebbero servire da campanello d’allarme.

Secondo il dottore, l’attenzione andrebbe spostata sul prediabete prima ancora che sul diabete, per iniziare ad agire in anticipo sul problema.

Come cercare di prevenirlo

Il livello di glucosio nel sangue dipende da tanti fattori, tra cui la genetica, lo stile di vita e l’età. Sulla genetica è difficile intervenire. Ciò che, invece, possiamo fare è avere un’alimentazione corretta e ben bilanciata.

Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo spesso alimenti utili a tenere a bada i valori del sangue. L’abbiamo fatto anche quando abbiamo scritto che in pochi la considerano ma è questa la farina perfetta per tenere a bada il colesterolo e la glicemia e per preparare squisite ricette.

Altri cibi che i soggetti diabetici dovrebbero consumare solo occasionalmente sono gli alimenti troppo zuccherati, come marmellate, zucchero, dolci, frutta secca e sciroppata, succhi di frutta, bevande zuccherate e primi piatti molto elaborati.