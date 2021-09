Nel settore della cosmesi ormai c’è sempre una maggiore tendenza ad acquistare prodotti di origine naturale, e per un buon motivo. Infatti, in questo modo evitiamo di esporre la nostra pelle agli elementi chimici artificiali e poco salutari. In fin dei conti, la maggior parte delle proprietà benefiche di cui abbiamo bisogno sono già presenti in natura.

Le piante in particolare sono dei rimedi efficaci utilizzati sin dall’antichità. Ad esempio, oggi vogliamo parlare di una crema incredibile a base di un’erba diffusa nel Mediterraneo e quasi nessuno sa che questa crema naturale potrebbe curare pelli secche e sensibili scacciando pruriti e irritazioni. Il suo profumo è davvero particolare e ci proietta sulle cime calcaree della Sardegna o sulle rive del Lazio. Nello stesso tempo, può richiamare alla memoria un misto di menta, liquirizia e camomilla. Quindi, non solo questa crema e ricca di benefici per il corpo ma stimola anche i nostri sensi e la nostra immaginazione.

La crema di cui parleremo oggi è a base di elicriso. Il suo nome preciso è Helicrisum italicum, anche se non è diffusa solo nel nostro Paese. Il nome richiama il colore brillante dei suoi fiori: helios (sole) e chrysos (oro). Sono proprio i fiori a trasmettere il profondo aroma di questa pianta e le sue straordinarie proprietà. Queste erano note sin dall’epoca greca, ma dopo i recenti studi se ne sono scoperte anche di nuove.

Infatti, si è scoperto che le creme a base di elicriso sono innanzitutto un vero toccasana per la pelle. Sembrerebbero in grado di lenire irritazioni anche gravi, come psoriasi e le ustioni, o addirittura i geloni. Questa pianta infatti è un cicatrizzante naturale davvero incredibile. Perfetta anche per le pelli sensibili grazie alla sua delicata azione naturale e idratante la rende adatta alle pelli secche.

Non solo, alcuni unguenti possono essere utilizzati anche ad un uso interno. Accertiamocene però leggendo attentamente l’etichetta oppure domandando al farmacista o all’erborista. Inoltre, i prodotti a base di elicriso hanno anche una funzione espettorante che possiamo sfruttare in caso di raffreddore. Infine, favorisce anche il naturale funzionamento del fegato.

Una crema di questo tipo quindi può essere una buon motivo per un utilizzo più ampio dell’elicriso. Possiamo infatti sfruttare i suoi oli essenziali o ingerirlo sotto forma di tisana. Quest’ultima può essere un trucco efficace per contrastare le allergie di stagione. Entrambi i rimedi poi sembrano avere effetti positivi per malattie reumatiche e cefalee.