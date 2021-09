Ogni orto rispettabile ha una serie di ortaggi di base che non possono assolutamente mancare, tra cui carote, insalate o pomodori. Tra le coltivazioni principali figura anche quella della cipolla, che è possibile usare in cucina in tantissimi modi diversi. Per seminare la cipolla è frequente acquistare i bulbi e trapiantarli o procedere direttamente all’acquisto e piantagione dei semi.

Tuttavia, esiste un metodo che consente di fare tutto questo gratis e con la massima soddisfazione. Finalmente, ecco svelato come seminare la cipolla a costo zero, grazie all’utilissimo segreto del contadino che davvero in pochi conoscono e utilizzano.

Sia la semina che la raccolta devono avvenire in precisi momenti per avere prodotti maturi e più buoni. Settembre è il mese perfetto per la raccolta dei semi di cipolla, secondo questo metodo.

Come produrre da soli i semi della cipolla senza alcun costo

Si tratta di una pratica ormai quasi inutilizzata, ma anche di una tradizione che vale la pena recuperare per tantissimi motivi. Una volta messo a dimora, il bulbillo normalmente diventa cipolla ed è possibile raccoglierlo. Lasciarne qualcuno nel terreno ha, però, enormi vantaggi. A primavera il bulbillo emetterà un lunghissimo stelo verde, da cui nascerà un fiore tondo e vaporoso.

Con l’impollinazione, il fiore della cipolla emetterà dei minuscoli semini. Proprio durante il mese di settembre, questi semini giungono solitamente a maturazione ed è possibile raccoglierli.

Un piccolo trucco per capire se i semi di cipolla sono maturi consiste nel verificare un cambiamento di colore nello stelo della cipolla. Da verde esso diventerà più giallo, ma anche più sottile.

Ecco svelato come seminare la cipolla a costo zero grazie all’utilissimo segreto del contadino

Non bisogna tardare nella raccolta dei semi per non perderli tutti sul suolo. Con l’importante peso del fiore e un fusto indebolito, la cipolla tenderà a chinarsi verso il suolo e far cadere i preziosi semi.

Invece, bisognerà tagliare lo stelo dopo una bella giornata di sole e lasciarlo seccare per qualche giorno. In questo modo diventerà più semplice agitare il fiore per ottenere tantissimi piccoli semi.

Come raccoglierli e seminarli

Una volta raccolti è possibile conservarli in un barattolo di vetro, in cui inserire un tovagliolo sul fondo per raccogliere eventuale umidità. Ovviamente, per la semina occorrerà capire se quella varietà di cipolla è estiva o invernale. Ma, in entrambi i casi, ecco ottenuti tantissimi semi a costo zero che diventeranno dopo qualche tempo grandissime cipolle.