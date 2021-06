In una casa non è assolutamente raro trovare delle macchine del caffè che ormai non sono più utilizzabili per preparare la nostra bevanda. Il problema è che tendiamo a buttarle via, senza pensare ad altri modi di utilizzarle. Nell’articolo “Nessuno getterà mai più la moka del caffè vecchia o rotta perché ora sa che può riutilizzarla in questo modo formidabile”, avevamo già indicato un’idea di riciclo di questo oggetto davvero fantastica. Ma questo riutilizzo si fermava ad arredare la nostra casa. Oggi, invece, vogliamo spingerci al di là delle mura domestiche e arrivare nello spazio verde che circonda il nostro appartamento. Infatti, quasi nessuno poteva immaginare che una moka del caffè rotta o vecchia fosse così utile per il nostro giardino.

Come possiamo riutilizzare una moka che non utilizziamo più in modo geniale

Guardiamo bene la nostra vecchia macchinetta del caffè e pensiamo a cosa possiamo creare con essa. Forse non molti ci pensano, ma quest’oggetto ormai inutilizzabile, può diventare una carinissima casetta per addobbare lo spazio verde al di fuori della nostra casa! Quasi nessuno poteva immaginare che una moka del caffè rotta o vecchia fosse così utile per il nostro giardino! Vediamo in che modo creare questo piccolo pezzo di arredamento e cerchiamo di seguire tutti i passaggi necessari.

Ecco il modo semplice e veloce per creare la nostra piccola casa

Per realizzare la nostra casetta, prendiamo la moka, della colla, della carta velina, un po’ di muschio finto, un paio di forbici, un pennello e delle piccole decorazioni da incollare. Ora incolliamo la carta velina sulla macchinetta del caffè e passiamo sopra ogni strato il pennello precedentemente intinto nella colla e poi lasciamo asciugare. Intanto ritagliamo un piccolo pezzo di cartone e attacchiamo sempre con pennello e colla il muschio sopra di esso. Anche in questo caso aspettiamo che si asciughi bene e poi posizioniamo le decorazioni che abbiamo scelto. Ovviamente questo è solo un consiglio. In questo caso, infatti, la creatività è benvenuta. Se abbiamo altre idee per abbellire la nostra vecchia macchinetta del caffè, non dovremo far altro che dar sfogo alla nostra fantasia!