Qualche mese fa mettevamo evidenza come questo titolo avesse interessanti prospettive e da quel momento il titolo non solo ha guadagnato il 10% circa, ma ha anche segnato nuovi massimi storici durante l’ultima settimana del mese di maggio. Quindi, la strada delle azioni Abitare In è tutta al rialzo e a breve ci potrebbe essere una forte accelerazione rialzista. Sicuramente non c’è più alcun ostacolo lungo il percorso che porta verso area 56/59 euro. Delle proiezioni dell’analisi grafica, però, ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

Per il momento occupiamoci della valutazione del titolo che allo stato attuale risulta essere molto sottovalutato. Il suo fair value (calcolato con il metodo del discounted cash flow) risulta essere 118 euro per un potenziale rialzo di oltre il 100%. Anche la valutazione basata sui multipli degli utili restituisce un titolo fortemente penalizzato. Ci sono, quindi, da questo punto di vista ampi spazi di apprezzamento.

Per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è comprare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10% circa.

La strada delle azioni Abitare In è tutta al rialzo e a breve ci potrebbe essere una forte accelerazione rialzista: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Abitare In (MIL:ABT) ha chiuso la seduta del 31 maggio in rialzo del 1,89% rispetto alla seduta precedente a quota 54 euro.

La proiezione è rialzista sia sul settimanale che sul mensile, cambiano solo gli obiettivi rialzisti.

Nel caso del settimanale l’obiettivo più vicino si trova in area 56 euro (I obiettivo di prezzo), mentre la massima estensione passa per area 69,3 euro. Solo una chiusura settimanale inferiore a 51,8 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Nel lungo periodo, invece, gli obiettivi sono ancora più ambiziosi. Oltre il I obiettivo di prezzo in area 59,4 euro, la massima estensione rialzista si trova in area 116 euro, un livello molto vicino al fair value di Abitare In. Solo una chiusura mensile inferiore a 41,8 euro metterebbe in crisi lo scenario rialzista.

Time frame settimanale

Time frame mensile