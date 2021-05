Nelle case degli italiani è praticamente impossibile non trovare almeno una moka del caffè. Questo oggetto è praticamente indispensabile nella nostra cucina. La maggior parte di noi, infatti, appena si sveglia, ama godersi una buona tazza di caffè. Per non parlare poi di quella dopo pranzo o di quella che si prepara quando vengono a trovarci gli amici. Bene, dato però il grande uso che facciamo della macchinetta, è molto facile che questa si rompa o si rovini. E quando questo accade, invece di relegarla alla spazzatura, proviamo a ingegnarci. Infatti, nessuno getterà mai più la moka del caffè vecchia o rotta perché ora sa che può riutilizzarla in questo modo formidabile.

Ecco un’idea di riciclo davvero originale e divertente per riutilizzare la nostra macchinetta del caffè ormai rotta

Se vogliamo risparmiare e occupare un po’ del nostro tempo, abbiamo l’idea giusta. Infatti, guardiamo bene la nostra moka del caffè e cerchiamo di capire come riusarla. E, se la nostra creatività fatica a uscire fuori, ecco un consiglio davvero utile. La nostra vecchia macchinetta, infatti, potrebbe diventare un’adorabile lampada per la nostra casa. Si tratterebbe di un oggetto insolito, unico e che nessuno ha, che renderebbe il nostro appartamento davvero fuori dal comune. Perciò, vediamo come fare.

Ecco come trasformare la nostra vecchia macchinetta in una formidabile lampadina

Dunque, per mettere in pratica questa idea di riciclo ci vorrà un po’ di tempo, perché si tratta di una trasformazione piuttosto complessa. Infatti, prendiamo la vecchia moka e svuotiamola completamente, fino a renderla totalmente cava. Ora, inseriamo al suo interno una lampadina a pile, di quelle che non necessitano di fili. Ovviamente, accertiamoci anche del materiale di cui è fatta la moka e cerchiamo di essere sicuri che sia adatto a contenere qualsiasi tipo di fonte elettrica. Successivamente, potremo decorarla con della vernice o degli adesivi, per personalizzarla al meglio. Perciò, ora è certo. Nessuno getterà mai più la moka del caffè vecchia o rotta perché ora sa che può riutilizzarla in questo modo formidabile.

Approfondimento

Non commetteremo mai più il grandissimo errore di buttare le padelle rovinate perché ora sappiamo che esiste questa idea di riciclo utilissima