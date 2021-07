Già da qualche settimana siamo ormai entrati ufficialmente dentro la stagione estiva. Il caldo che tutti noi stiamo sperimentando in questi giorni non può che esserne una prova. Se per molti, però, la spiaggia e le vacanze sono ancora un miraggio lontano, altri hanno già cominciato a popolare i luoghi di mare. Tra ombrelloni, racchettoni e tuffi, in tanti si stanno gustando il sapore della ritrovata libertà.

Un desiderio condiviso

Per tante persone, poi, prendere il sole in spiaggia diventa quasi un dovere, piuttosto che un piacere. Il desiderio di guadagnare la tanto sperata tintarella e di mostrarsi abbronzati, infatti, spesso ci prende così tanto da portarci a prendere il sole per ore e ore, sperando di velocizzare l’arrivo dei risultati. Eppure, oltre a stare sdraiati sul lettino, ci sono altre tecniche e altri trucchi da dover conoscere per ottenere un’abbronzatura perfetta. Non a caso oggi ne andremo a vedere uno, ancora poco conosciuto.

Quasi nessuno pensa mai a questo segreto per abbronzarsi subito a regola d’arte

Anche in questo caso è l’alimentazione ad essere la chiave. Come in tantissimi altri ambiti, infatti, il cibo risulta un alleato anche per raggiungere un’abbronzatura uniforme e duratura. I motivi sono molto semplici e sono da ricondurre alle proprietà che alcuni alimenti presentano. Non tutti possono aiutarci in questo senso, ma solo alcuni. Scopriamone uno assolutamente straordinario.

Vediamo, infatti, perché quasi nessuno pensa mai a questo segreto per abbronzarsi subito a regola d’arte. Stiamo parlando della frutta secca e, nello specifico, delle noci. Non tutti lo sanno, ma le noci, così come le mandorle, grazie ai grassi e alle proprietà antiossidanti che conservano, aiutano moltissimo la pelle nella risposta al sole.

Beneficiano al nostro corpo proprio perché proteggono la pelle, permettendole di colorarsi in maniera uniforme e rapida. Evitando le tanto odiate scottature. Per questo motivo, il consiglio è quello di inserire all’interno della dieta quotidiana le noci. Possiamo consumarle assieme ai pasti o, meglio ancora, come spuntino di metà mattina o metà pomeriggio.

Assieme all’applicazione costante della crema solare e prendendo tutte le precauzioni, questo alimento si rivelerà il nostro asso nella manica per un’abbronzatura da fare invidia.