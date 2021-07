Spesso quando parliamo di vacanze low cost pensiamo all’estero. Con l’arrivo delle compagnie aeree low cost infatti, i voli sono diventati molto accessibili e ci permettono di spendere pochissimo. Tuttavia, non dobbiamo dimenticarci che cercando un po’ possiamo trovare delle mete low cost anche in Italia.

In passato, Noi di ProiezionidiBorsa avevamo già segnalato una spiaggia meravigliosa e low cost in Liguria. Oggi, pensiamo all’Abruzzo. Ecco le vacanze low cost in Italia in questo borgo marino ricco di bellezza e poesia di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo evidenziandone le ampie spiagge dorate dalla sabbia finissima e il meraviglioso mare cristallino.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

La poesia di d’Annunzio

Eh si, vogliamo proprio parlare di un borgo marino che ha stregato il vate. Chi? Naturalmente, Gabriele d’Annunzio il dandy più famoso d’Italia. E tra le tante sue composizioni ce n’è una che davvero tutti conoscono: “La pioggia nel pineto”. Ecco, il borgo di cui vogliamo parlare oggi prende il suo nome proprio da questa composizione.

Siamo in Abruzzo, sulla costa adriatica. Non lontano dal borgo troviamo un bosco meraviglioso, fatto di più di 2.000 pini. Proprio quelli che hanno stregato il poeta, che riusciranno a stregare anche noi. Naturalmente, oltre alla pineta c’è una spiaggia meravigliosa, bandiera blu ormai da quindici anni. Mare, poesia ma anche storia: accanto al borgo c’è una famosa torre del Regno di Napoli, la celebre torre del Cerrano.

Vacanze low cost in Italia in questo borgo marino ricco di bellezza e poesia

Come in tutte le località balneari italiane, la spiaggia è divisa in varie parti. E sostanzialmente, a Pineto, la parte di spiaggia migliore è quella adiacente all’area protetta della torre di cui parlavamo prima.

Perché meta low cost? Ebbene, perché si tratta di una spiaggia libera. Chi ama fare sport anche in vacanza qui sarà accontentato. Una pista ciclabile passa proprio in mezzo al borgo e conduce fino a spiagge lontane, tutte da scoprire e apprezzare. La meno conosciuta è quella dei ciottoli di Scerne.