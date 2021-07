L’olio d’oliva è una di quelle cose che non può mai mancare su una tavola italiana. Con i suoi svariati utilizzi si classifica tra gli ingredienti più usati in cucina. È utile per condire, friggere e insaporire i piatti. Alcune persone lo usano anche per questioni estetiche. Rispetto al burro e ad altri cibi ricchi di grassi saturi, l’olio d’oliva è una sana alternativa, essendo composto da grassi monoinsaturi e polinsaturi.

Nonostante sia incredibilmente versatile, altri oli ricchi di proprietà benefiche e meno costosi stanno uscendo sul mercato. Inoltre, gustose alternative all’olio d’oliva per chi ha colesterolo cattivo, problemi di cuore e tendenza all’ictus sono da preferire come misura di prevenzione. Per gli italiani più avventurosi sono anche un modo per sperimentare in cucina con sapori diversi dal solito.

I motivi del perché dovremmo optare per un altro olio sono molteplici. Il caso base è quando ci troviamo senza olio d’oliva e dobbiamo usare la prima alternativa disponibile. Ad alcune persone, invece, piace sperimentare con nuovi gusti.

Altri cercano un olio con più benefici per la salute, avendo un sistema immunitario basso. Qualunque sia la ragione, conoscere le alternative all’olio d’oliva può sempre tornare comodo.

L’olio ideale per chi soffre di colesterolo cattivo

Secondo uno studio, l’olio di mandorle sarebbe molto efficace per abbassare i livelli di colesterolo e l’assunzione di grassi saturi. L’olio di mandorle è inoltre ricco di vitamina E.

Ai piatti cotti aggiunge un sapore unico e alternativo. Si può usare anche con pasta, zuppe e come condimento per le insalate

Le alternative migliori per il cuore

Oltre a questo ortaggio tipico delle insalate estive, l’avocado è uno dei migliori amici del cuore. L’olio di avocado, in particolare, è ricco di acido oleico, parte della famiglia degli omega-3, molto benefico per il cuore.

L’olio di avocado è perfetto per grigliare e arrostire sia carne che verdure. Avendo un sapore leggermente burrato, è anche più saporito di alcuni oli d’oliva. È inoltre perfetto per le insalate.

Un altro olio ricco di grassi omega-3, e quindi benefico per il cuore, è l’olio di semi di lino. Può bruciarsi facilmente ad alte temperature, quindi si consiglia di usarlo nelle insalate.

L’olio che sembrerebbe ridurre le possibilità di un ictus cerebrale

Ricavato da semi di uva, questo olio poco conosciuto è una buonissima alternativa all’olio d’oliva. Può essere usato per friggere, arrostire e ripassare in padella carne e verdure. Anche questo, come gli altri, è un condimento eccezionale per le insalate.

Inoltre, secondo un altro studio, sembrerebbe efficace nel ridurre le possibilità di un ictus cerebrale.