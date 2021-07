In estate c’è tanta voglia di consumare dolci rinfrescanti al palato e dal gusto avvolgente. Nessuno pensa ad aprire il forno o a soffrire altro caldo ai fornelli e per questo la scelta è scontata e ricade inevitabilmente sul gelato. La Redazione di Cucina, però, ha la giusta soluzione originale, veloce da preparare ed estremamente golosa.

Stiamo parlando del semifreddo con la sua consistenza cremosa, in cui affondare il cucchiaio è un vero piacere. È un po’ torta e un po’ gelato questo freschissimo dolce veloce da conservare in congelatore e gustare al momento. Questi sono, invece, i migliori segreti per preparare un ottimo semifreddo degno di questo nome.

Le regole d’oro per un semifreddo squisito e i migliori modi di presentarlo

Iniziamo con il dire che il semifreddo è diverso dal gelato per la consistenza. Il semifreddo è quasi una crema fresca assai spumosa ma mai congelata. La giusta consistenza è tale quando il semifreddo non si scioglie velocemente nel piatto. La torta-gelato, però, non deve essere nemmeno un blocco difficile da consumare con il cucchiaino da dolce.

Questo perché il cuore del semifreddo è una meringa all’italiana assai spumosa e ricca d’aria. Per prepararla consigliamo di usare il doppio dello zucchero rispetto al peso degli albumi. Il vero segreto è poi quello di usare un termometro da cucina per verificare che la temperatura della meringa non salga mai sopra i 120 gradi.

Nella preparazione dello sciroppo di acqua e zucchero è fondamentale versare nel pentolino sul fuoco prima l’acqua e poi lo zucchero. Questo trucco serve a far bagnare tutto lo zucchero senza che parte di esso possa caramellare.

Il semifreddo è anche perfetto per realizzare gustosi dolci simili a torte. Basterà alternare la meringa all’italiana ad alcuni strati di pan di Spagna e decorarlo proprio come se fosse una torta.

In alternativa alla meringa all’italiana è possibile usare la pâte à bombe, identica alla prima, ma in cui usare il tuorlo in sostituzione degli albumi. È possibile preparare anche un semifreddo ancora più veloce e altrettanto gustoso mescolando solo latte condensato e panna montata.

Ne esistono comunque davvero molte varianti come il semifreddo al mascarpone, quello all’amaretto, al caffè, allo yogurt e con la frutta di stagione.

