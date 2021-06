Se pensiamo agli animali dei nostri boschi ci vengono in mente lupi, cinghiali, cervi, volpi e scoiattoli. In pochi, ad esempio, sanno che le nostre foreste sono abitate dai gatti selvatici, come raccontato in un precedente articolo. Il gatto, però, è comunque un animale a cui siamo abituati. Stupisce invece scoprire che in Italia abita anche un altra creature: quasi nessuno lo sa ma nei nostri boschi si aggira questo animale che quasi tutti pensano abiti solo in Africa.

Un canide meno conosciuto

Sappiamo tutti che in Italia è possibile incontrare i lupi. Questo animale è particolarmente legato al nostro territorio tanto da essere l’animale ufficiale del nostro Paese. È invece molto più raro incontrare un altro canide che abita i nostri boschi. Stiamo parlando infatti dello sciacallo dorato. Sentendo parlare di sciacalli, molti di noi pensano all’Africa.

In realtà in Africa abita lo sciacallo lupastro, che è una specie diversa dallo sciacallo dorato. Quest’ultimo è detto anche Canis Aureus e il suo aspetto somiglia a quello di un piccolo lupo. Il suo mantello è però striato e di colore rosso-dorato.

Dove incontrare questo animale

Quasi nessuno lo sa ma nei nostri boschi si aggira questo animale che quasi tutti pensano abiti solo in Africa, ma dove abita in Italia? Al giorno d'oggi lo sciacallo dorato non è presente in tutto il Paese. Abita infatti principalmente nel nord-est e in particolare nelle regioni di Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Sembra però che l'animale abbia iniziato a spostarsi. Proprio all'inizio del 2021 è stato investito un esemplare di sciacallo dorato in provincia di Torino.

L’Italia però non è l’unica patria dello sciacallo dorato. Questo animale è infatti diffuso anche nell’Europa Orientale, nei Balcani, nella Penisola Arabica e raggiunge le propaggini del Sud-est Asiatico passando per l’India. Se però incontriamo uno sciacallo dorato o un branco in Italia dobbiamo fare attenzione. Sebbene pochi lo sappiano, questo animale è infatti protetto nel nostro Paese.