Quando pensiamo agli animali che popolano i nostri boschi ci vengono in mente cervi, caprioli, cinghiali e lupi. Perché no, magari qualche orso e una rara lince qua e là. In pochissimi sanno che nelle nostre foreste vive un animale molto elusivo che si fa vedere anche ogni quarant’anni. Questo raro animale si aggira nei nostri boschi senza che lo sappiamo, ecco la sua identità.

I segreti del felis silvestris

Lo sapevate che il nostro gatto domestico ha un cugino selvaggio? Ebbene sì, parliamo del felis silvestris, o gatto selvatico. La variante europea che abita i nostri boschi è detta felis silvestris silvestris.

Questo micio selvatico raggiunge dimensioni considerevoli e, coda inclusa, può essere lungo fino a 1,20 metri. Nella forma assomiglia ai gatti domestici ma ha un pelo striato, più folto e forme più rotondeggianti. Caratteristica è anche la sua coda, che finisce con degl’inconfondibili anelli di pelo nero. Questo felino si ciba dei piccoli animali del bosco ma è, a sua volta, preda di lupi e linci. Quel che lo distingue di più, però, dai nostri amici gatti è il suo comportamento.

Questo raro animale si aggira per i nostri boschi senza che noi lo sappiamo

Il gatto selvatico è estremamente elusivo tanto da non essere stato avvistato in Liguria per più di quarant’anni.

Il felis silvetris silvestris, infatti, è un felino notturno che vive principalmente sugli alberi. Esce quindi di notte e il suo pelo lo aiuta a mimetizzarsi con il bosco.

Di giorno, invece, dorme al riparo di alberi, in grotte o in tane. Il suo carattere è estremamente schivo. E cerca di evitare attivamente le aree in cui è presente l’uomo.

Se queste ragioni già spiegano la rarità degli avvistamenti del gatto selvatico, a queste si aggiunge anche un altro fattore. Sono, cioè, pochissimi gli esemplari di gatto selvatico rimasti in Italia. In totale si contano all’incirca ottocento animali che abitano i boschi degli Appennini e alcune aree delle Alpi.