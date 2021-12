Capire a prima vista il carattere di una persona è spesso una vera e propria impresa. Ognuno di noi è il frutto delle sue esperienze e del suo percorso di vita. Tuttavia qualche indizio possiamo coglierlo dal segno zodiacale. Esistono segni zodiacali più vendicativi di altri. Oppure segni decisamente coraggiosi. Ma in realtà non è solo il segno a determinare i tratti del carattere. Un’influenza enorme la esercita anche l’ascendente di nascita. Quasi nessuno lo sa ma è l’ascendente e non il segno zodiacale a rendere queste persone davvero pericolose. Vediamo chi sono e soprattutto perché. È il momento di imparare a prendere le giuste precauzioni, se abbiamo a che fare con uno di loro.

Calcolare l’ascendente è un’operazione abbastanza semplice e online possiamo trovare moltissimi siti che lo faranno per noi. Ci basterà inserire data, ora e luogo in cui siamo nati e lo scopriremo in pochi secondi. Ma quello che qui ci interessa è che l’ascendente influenza in modo insospettabile il nostro segno di nascita.

In linea di massima dovremmo sempre stare attenti alle persone che hanno gli stessi segni zodiacali e ascendenti. E questo perché i lati negativi del carattere vengono notevolmente amplificati. Segni di terra come Capricorno e Toro saranno ancora più legati ai beni materiali e daranno poco spazio alla fantasia. Segni d’acqua come Cancro e Pesci avranno grossi problemi a controllare le proprie emozioni e potrebbero risultare davvero difficili da comprendere.

I pericoli degli ascendenti di fuoco

Tra tutte le persone a cui dovremmo fare attenzione, ci sono quelle con un ascendente di fuoco. E questo al di là del segno di nascita. Chi ha Ariete, Sagittario e Leone in ascendente vorrà essere sempre al centro dell’attenzione e sarà più portato a pretendere che a dare. Ma soprattutto sarà poco tollerante con chi non ritiene alla sua altezza. Meglio starne alla larga.

Attenzione ai segni con ascendente Scorpione

Se non vogliamo lottare ogni giorno per capire chi abbiamo davanti, forse è meglio evitare chi ha lo Scorpione in ascendente. Queste persone hanno un carattere allo stesso tempo deciso e misterioso. In apparenza ci sembreranno sempre fredde e distaccate e la loro corazza sarà difficile da scalfire. Probabilmente è una forma di difesa per non lasciarsi travolgere dalle emozioni. Ma se non riusciamo a entrare in sintonia, prepariamoci a dover risolvere un rebus difficilissimo.

