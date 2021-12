Preparare la cena per la notte di Natale è un impegno oneroso che spesso richiede fantasia in tavola. Molte massaie ricorrono alla tradizione locale per non dimenticare i sapori di una volta e riportare i familiari ad abitudini alimentari sane e gustose.

Pizze e scacce per ogni gusto

Un piatto noto e apprezzato della Sicilia è la cosiddetta scaccia o scacciata, cucinata anche durante le festività di vario tipo. Nello specifico si tratta di una sorta di pizza ripiena di pomodoro e cipolle o di ricotta con delicate varianti. Ecco quali sono le tre ricette della tradizione ragusana che possono diventare un piatto eccezionale per la notte di Natale.

Gli ingredienti necessari per l’impasto

500 gr di farina di grano duro con acqua e lievito e olio

200 gr di acqua

30 gr di olio

10 gr di sale

5 gr di lievito o mezza bustina di lievito secco

Ingredienti necessari per il condimento

salsa di pomodoro in abbondanza

2 cipolle dorate

1 cipolla lunga

200 gr di ricotta

1 pezzo di salsiccia

cacio ragusano a piacere in alternativa il parmigiano reggiano

Ecco tre ricette della tradizione ragusana che possono diventare un piatto eccezionale per la notte di Natale

Fare sciogliere il lievito in un po’ di acqua tiepida e poi unirlo alla farina setacciata in precedenza. Aggiungere l’olio e amalgamare il tutto, mettere i dieci grammi di sale alla fine dell’impasto.

Fare riposare per almeno un quarto d’ora ricoprendo con un panno. Riprendere ad impastare cercando di rendere più liscio e compatto possibile l’impasto. Mettere a riposo fino ad avvenuta lievitazione. In seguito suddividere in panetti di circa 250 grammi. Stirare con il mattarello ognuno dei panetti e arrivare allo spessore di 1,5 millimetri creando una forma tonda come per una tradizionale pizza. Riempire l’impasto con gli ingredienti precedentemente preparati.

Il condimento con pomodoro e cipolla va preparato nel seguente modo.

In un tegame o in una padella fare imbiondire la cipolla tagliata a fettine con olio e acqua e stufare leggermente. Appena la cipolla è imbiondita aggiungere la salsa di pomodoro e fare addensare bene il sugo. Aggiungere un tocco di basilico e sale a piacere.

Dopo il raffreddamento sarà possibile utilizzare il sugo spargendolo sull’impasto a forma pizza, aggiungendo anche il cacio ragusano tagliato a fettine o in alternativa il parmigiano reggiano grattugiato. Spalmare il tutto fino ai bordi e avvolgere la pizza su sé stessa più volte formando un trafiletto piatto e rettangolare.

Per realizzare le scacce con gli altri gusti, al posto del pomodoro spalmare con un cucchiaio la ricotta sull’impasto e aggiungere la salsiccia o la cipolla lunga. Ripiegare il tutto su sé stesso per arrivare alla forma precedentemente detta. Infornare a 180 gradi e mangiare a temperatura ambiente.