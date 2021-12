A chi non è mai capitato di vedere una mela o una banana tagliata da pochi minuti assumere un bruttissimo colore marroncino? In questi casi, anche se sappiamo che il frutto è ancora buono da mangiare, la nostra tentazione è di gettarlo via, o per lo meno di eliminare la parte compromessa. Ma in realtà, possiamo usare alcuni semplici trucchetti per evitare che la nostra frutta assuma colore marroncino-rossastro poco invitante. Infatti, basta un ingrediente che abbiamo tutti in dispensa per conservare la nostra frutta con il suo colore originale anche dopo tagliata. Vediamo come.

Non il limone ma un cucchiaino di questo ingrediente impedirà alla frutta tagliata di scurirsi mantenendo il sapore originale

Molti sanno che un trucco usato da sempre dalle nonne per impedire l’ossidazione delle mele o di un’altra frutta è di cospargerle con del succo di limone. Questo rimedio è certamente efficace, ma purtroppo rischia di compromettere il sapore della frutta. Ma in realtà non occorre utilizzare per forza il succo di limone, perché esiste un’altra soluzione praticissima e veloce. Infatti, non il limone ma un cucchiaino di questo ingrediente impedirà alla frutta tagliata di scurirsi mantenendo il sapore originale: si tratta del miele. Proprio così: basta un cucchiaino di miele per impedire che la frutta si ossidi, assumendo un poco invitante colore marroncino. Vediamo come procedere.

Mischiamo un cucchiaino di miele e due cucchiai di acqua

La soluzione è semplicissima. In un bicchiere mischiamo un cucchiaino di miele con due cucchiai di acqua. Emulsioniamo bene gli ingredienti, poi cospargiamo questo composto sulla frutta. Il miele è un conservante naturale oltre che un antibatterico e aiuterà a ‘sigillare’ la superficie della frutta. Inoltre, rallenterà moltissimo il processo di ossidazione, che è quello che causa il colore marrone-rossastro.

Un trucco utile per macedonie e torte di frutta sempre perfette

Inoltre, a differenza del limone, il miele non influenza negativamente il sapore della frutta. Per questo, il trucco del miele può tornare utile per non far annerire la frutta quando prepariamo macedonie o torte decorate. Procuriamoci un contenitore con spruzzino, in cui possiamo conservare il preparato. In questo modo sarà molto più semplice da usare e ce lo avremo sempre pronto. Un trucco perfetto per fare bella figura con gli ospiti e mettere in tavola macedonie e torte di frutta sempre brillanti e fresche.

