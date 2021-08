Il formaggio è una delle prelibatezze che noi italiani sappiamo preparare come si deve. La tradizione casearia italiana è conosciuta e rinomata in tutto il Mondo. Tra i prodotti più famosi ci sono sicuramente la Mozzarella di Bufala DOP e il Parmigiano Reggiano. Ma in realtà questo settore alimentare è ricco di varietà una più buona dell’altra. Pensiamo solo al gorgonzola, al pecorino, al podolico. Chi più ne ha più ne metta, ogni regione è ricca di tradizioni agroalimentari diverse. Uno dei tratti distintivi del nostro Bel Paese.

Difficile resistere e non consumarlo in un attimo

Quando si porta in tavola un bel pezzo di formaggio è quasi impossibile limitarsi ad un solo pezzetto. Ogni fetta tira l’altra e difficilmente abbiamo il problema di conservarlo in frigo. Ma si sa che l’eventuale consumo eccessivo di formaggio potrebbe far aumentare il colesterolo. Anche se ci sono formaggi più digeribili e adatti anche a chi ha problemi di colesterolo.

Quasi nessuno lo sa che per non far indurire il formaggio basta usare questo trucchetto

Ma per un motivo o per un altro ci troviamo di fronte a questo fastidioso problema. Non sappiamo mai come conservare questo delizioso pezzo di formaggio avanzato. Abbiamo provato davvero in tutti i modi, seguito le indicazioni del produttore e anche della nonna. Ma sembra che nulla possa evitare che il formaggio si secchi e diventi duro.

Come conservare il formaggio stagionato

Abbiamo già approfondito l’argomento nell’articolo “Pochi sanno come conservare questo alimento pregiato che tutti abbiamo in casa”. Il primo passaggio è conservare il pezzo di formaggio in un sacchetto in cotone. Evitare il più possibile la pellicola se vogliamo preservarne gusto e consistenza.

Ma anche con questi accorgimenti ci ritroviamo con un formaggio secco e duro. Quindi cosa fare? Come sempre le nonne ci vengono in aiuto svelandoci i loro segreti. Basterà fare in modo che il formaggio, soprattutto vicino al bordo resti umido. E come possiamo fare senza alterare il sapore del formaggio? Spalmiamo del burro lungo i bordi, in questo modo il formaggio rimarrà fresco a lungo. Non serve esagerare, l’importante è inumidire la zona così sarà più difficile che secchi.

Ecco quindi che quasi nessuno lo sa che per non far indurire il formaggio basta usare questo trucchetto. Possiamo anche utilizzare la margarina se preferiamo. Ma scegliamone una con meno conservanti e additivi così da non rovinare il sapore di questa prelibatezza.

Approfondimento

