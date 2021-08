Mangiare sano è il primo passo fondamentale per prevenire l’insorgenza di malattie, anche gravi. Basti pensare che mangiare troppi zuccheri, intesi non solo come dolci, potrebbe provocare il diabete. Così come mangiare cibi grassi e cucinare con metodi di cottura poco salutari potrebbero causare l’innalzamento del colesterolo cattivo.

Tutto dipende dalla corretta alimentazione, la quale deve essere bilanciata. Ciò significa che carboidrati, proteine, grassi e fibre non devono mai mancare. In aggiunta, l’attività fisica riveste un ruolo essenziale, perché non solo è utile per dimagrire ma fa anche bene alla salute in generale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’alimentazione è anche importantissima per prevenire malattie ancora più gravi rispetto a quelle menzionate poc’anzi. Il cancro al colon, per esempio, è il tumore che colpisce questa parte di intestino e le cause sono strettamente collegate alla nutrizione. Infatti un regime alimentare composto da grassi di origine animale e da pochissime fibre sembra essere la causa principale di questo tumore.

Ecco perché è di fondamentale importanza curare la propria alimentazione, optando maggiormente per cibi ricchi di fibre come cereali integrali, frutta e verdura. Ma potrebbero essere d’aiuto anche due alimenti che troviamo in tutte le cucine.

L’aglio e la cipolla

L’aglio e la cipolla sono piante bulbose ed utilissime nell’ambito culinario perché insaporiscono le nostre pietanze. Entrambe hanno delle proprietà benefiche davvero notevoli. Per esempio la medicina popolare classifica l’aglio come un antibatterico naturale. La cipolla, invece, è ricca di sostanze antiossidanti e ha un’azione antinfiammatoria.

Insomma parliamo di due cibi davvero speciali sia nell’ambito culinario che prettamente salutistico.

Questi due alimenti che tutti abbiamo in cucina sono un toccasana contro il cancro al colon

Ma oltre a queste azioni benefiche da parte dell’aglio e della cipolla, gli esperti sostengono che questi due alimenti che tutti abbiamo in cucina sono un toccasana contro il cancro al colon. Questo grazie al contenuto di componenti solforati che difendono l’intestino e, in particolare, il colon dal rischio di insorgenza del cancro.

Ma non è finita qua perché contengono anche un importante flavonoide capace di diminuire il colesterolo cattivo e aumentare quello buono, e abbassare anche i trigliceridi. L’aglio e la cipolla, per sprigionare queste azioni, devono essere consumati freschi, per esempio all’interno dell’insalata o sul pane.

Come possiamo notare aglio e cipolla sono davvero preziosi per la nostra salute ma consigliamo di rivolgersi al proprio medico per una consultazione.