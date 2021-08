Molti in Italia soffrono del problema dei grassi nel sangue e non sanno come venirne a capo. Oltretutto possono costituire un problema per la salute e bisogna porre attenzione. Nonostante queste raccomandazioni, quasi nessuno lo compra ma quest’olio è una bomba per abbassare colesterolo e trigliceridi. Stiamo proprio parlando dell’olio derivante dai semi di sesamo. Prima di parlare dei suoi benefici, vediamo cosa sono colesterolo e trigliceridi.

Il problema dei trigliceridi

Capita che quando si sente parlare di trigliceridi e colesterolo si pensi subito a qualcosa di grave. Invece trigliceridi e colesterolo sono prodotti utili e necessari per il corpo.

I trigliceridi non sono altro che calorie trasformate in grassi e stoccate come riserva per la giornata. Naturalmente il problema si pone quando queste calorie sono tante e il loro tasso di incidenza è fuori norma.

Stessa cosa dicasi per il colesterolo, un grasso prodotto dal fegato e fondamentale per la salute delle cellule. Quando ce n’è troppo, per colpa anche dell’alimentazione, questo inizia ad accumularsi. Si attacca alle pareti delle arterie con conseguenze poco rassicuranti.

Poiché alla base c’è un problema d’alimentazione squilibrata, dalla stessa si possono trovare i rimedi giusti per la salute. Forse può sembrare strano, ma per questi tipi di grassi vale l’antico proverbio “chiodo scaccia chiodo”. Sono infatti gli stessi grassi buoni, che possono riequilibrare col tempo una situazione disequilibrata dai grassi nocivi.

Parliamo d’un olio che è conosciuto in Occidente come olio cosmetico, ma molto meno come prodotto alimentare. Invece l’olio di sesamo è ricco di sostanze preziose che possono avere degli ottimi effetti su trigliceridi e colesterolo. Nella cucina orientale è usato ogni giorno, ma le donne lo utilizzano anche per la cura del corpo.

Olio di sesamo e benefici per la salute

Per comprendere il valore di quest’olio lo confrontiamo con il più famoso olio extra vergine d’oliva della dieta mediterranea.

L’olio si sesamo contiene in media 14 gr. di grassi saturi e l’olio EVO 16 gr. mentre se si guarda ai grassi monoinsaturi sono 40 gr per l’olio di sesamo e 75 gr per l’olio EVO. Sul fronte dei grassi polinsaturi per l’olio di sesamo sono 42 gr e quasi tutti Omega 6, e 9 gr per l’EVO.

L’olio di sesamo può perciò aiutare ad abbassare i trigliceridi nel sangue. Inoltre la forte composizione in grassi Omega 6, lo rende un ottimo riduttore del colesterolo cattivo.

Un olio da riscoprire soprattutto in cucina per tante ricette gustose e salutari. In Oriente poi è molto usato dalle donne come olio per la pelle.