Oggi è molto importante scegliere i cibi giusti per stare bene in salute. Purtroppo non tutti ci fanno attenzione e consumano alimenti che non sono salutari. Per fortuna ci sono buone notizie per prevenire attraverso l’alimentazione l’insorgenza di diabete, colesterolo e cancro.

Scegliere bene i cibi

L’alimentazione è strettamente correlata alla salute. Molta gente si reca al supermercato per avere una maggiore scelta. Alla fine del percorso fra gli scaffali la nostra busta della spesa si riempie di tanti prodotti. Se si avesse il tempo di leggere le etichette allora si scoprirebbe che contengono anche sostanze chimiche.

Queste sono assorbite gradualmente e possono provocare delle reazioni. Il corpo le percepisce come sostanze non proprie e si difende producendo infiammazioni, soprattutto nell’intestino. Per questo motivo è importante scegliere bene i cibi e seguire i consigli degli esperti.

Alimentazione di ieri e di oggi

Se alcuni problemi di salute sono tanto diffusi, probabilmente potrebbe dipendere da una cattiva alimentazione. In passato si consumavano gli alimenti che provenivano dalla campagna poco lontana. Come si direbbe oggi, prodotti a chilometro zero.

Invece si entra nei supermercati, per accedere agli alimenti prodotti dall’industria. Un sistema che a sua volta si approvvigiona dalle grandi strutture, fatte di allevamenti e coltivazioni intensive. In questi ambienti gli animali sono allevati con metodi legati alla produzione.

Ma soprattutto in passato l’alimentazione era meno orientata agli zuccheri. Non a caso i dolci erano riservati alla domenica. Oggi invece la presenza degli zuccheri è evidente. Risulta inoltre povera di nutrimenti nobili, con presenza di additivi, conservanti e grassi trans.

Ci sono buone notizie per prevenire attraverso l’alimentazione l’insorgenza di diabete, colesterolo e cancro

Il prof Elio Riboli dell’Imperial College di Londra detta un possibile legame tra alimentazione e malattie. Infatti diverse malattie potrebbero derivare da una scorretto uso degli alimenti, mentre una buona alimentazione le può prevenire.

Il professore parla proprio della dieta mediterranea. Questa celebre regime alimentare è a base di frutta e verdura, pesce e carni bianche e poco apporto di carni rosse. Questo tipo di dieta previene i seguenti problemi di salute: malattie cardiovascolari, diabete e obesità. Recentemente è stato anche scoperto che funziona nella prevenzione del cancro al seno, al colon, al rene, al pancreas e altri.

Seguire la dieta mediterranea può essere fonte di salute, ancor più se questi alimenti sono d’origine biologica. Conservano così intatte tutte le loro proprietà benefiche e sono privi di additivi e conservanti.