Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il freddo ha già fatto le sue prime comparse e si prepara a installarsi stabilmente con i mesi invernali che inizieranno a breve. In questo periodo la pelle del viso è molto esposta alle intemperie e soggetta a seccarsi facilmente. Vediamo, allora, quali sono imodi migliori di proteggere la pelle del viso da arrossamenti e screpolature del freddo invernale.

Una pelle delicata

La pelle del viso, se esposta al freddo senza protezione adeguata diventa soggetto ad arrossamento e poi a screpolature. Una vera situazione di stress che oltre a farla diventare più fragile, la espone alle aggressioni esterne. Viene a mancare il suo strato protettivo di lipidi che garantiscono un buon filtro sia contro l’inquinamento sia da virus e batteri. Ecco, allora, qualche buon consiglio per una pelle in forma anche d’inverno.

Ben idratare la pelle

Per prima cosa bisogna far arrivare dall’interno ciò di cui una pelle ha più bisogno, cioè l’acqua. D’inverno come d’estete, la pelle ha bisogno di bere. D’inverno si possono preparare delle buone bevande calde, come il tè e le tisane. Anche la frutta fresca è molto utile. Dona, infatti, la vitamina A e C, antiossidanti per una pelle sana e giovane. La vitamina B contro le dermatiti e la vitamina E per la sua azione rassodante e ristrutturante.

Usare un olio per la pelle. I modi migliori di proteggere la pelle del viso da arrossamenti e screpolature del freddo invernale

Ci sono degli oli che ben si addicono alla pelle, per le loro proprietà specifiche. Un olio molto apprezzato per quella di tutto il corpo è l’olio di mandorle dolci. Ha una forte capacità di idratazione, come anche l’olio di cocco. L’olio di sesamo è molto usato dalla medicina ayurvedica anche in senso curativo per le sue capacità rigeneranti. Infine, l’olio di Argan per una pelle elastica e luminosa.

Evitare saponi e detergenti molto profumati

A volte pensiamo di proteggere la pelle con buone profumazioni, ma se queste sono troppo intense, rischiamo di danneggiarla. La pelle potrebbe reagire a questi composti chimici che troverebbe troppo aggressivi. Per questo il sapone e i detergenti devono avere una profumazione moderata.

Uno scrub delicato

È l’ideale se fatto una volta a settimana in modo da pulire la pelle in profondità e permettere di rigenerarsi, anche d’inverno. Ecco, dunque, i modi migliori di proteggere la pelle del viso da arrossamenti e screpolature del freddo invernale.