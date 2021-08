L’alimentazione gioca un ruolo chiave nella nostra salute. Infatti, sempre più studi si concentrano sulla capacità di alcuni cibi di prevenire determinate malattie.

In un precedente articolo abbiamo spiegato infatti che “pochi sanno che questo comunissimo alimento protegge il nostro organismo dal cancro al colon”.

Sfortunatamente, negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento vertiginoso di diagnosi di tumori. Queste malattie sono sempre più comuni e spaventano molto.

Oggi la Redazione vuole concentrarsi su uno studio scientifico in merito al cancro e il consumo di una specifica bevanda. Infatti, pochi sanno che questa bevanda amatissima da tutti diminuisce il rischio di tumori. Purtroppo, questo tipo di malattia è molto aggressiva e cercare di proteggerci è molto importante.

Scopriamo dunque insieme cosa emerge da questo studio.

È ciò che sostiene uno studio dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) risalente al 2016 e pubblicato dalla Fondazione Veronesi. Un team di scienziati ha voluto indagare la correlazione tra caffè e il rischio di contrarre il cancro.

Recenti studi hanno dimostrato che esiste un legame tra il caffè ed alcuni tipi di cancro. Se in passato si pensava che il caffè potesse essere dannoso per la nostra salute, oggi possiamo dire che questa bevanda può addirittura proteggerci.

Dai risultati emerge che il caffè è capace di interferire in diverse fasi dello sviluppo del cancro. Gli effetti più evidenti si sono riscontrati in casi di tumori al fegato e all’utero. Ma questo non è tutto. Infatti, alcuni studi prospettici hanno evidenziato che chi beve caffè regolarmente è più protetto rispetto ad altri soggetti. In particolare, nei casi di tumore della pelle, al seno e della prostata.

Consigli

Secondo il parere della Fondazione Veronesi possiamo consumare fino a 4 o 5 tazzine al giorno di caffè senza incorrere in rischi per la salute.

Ovviamente, questo discorso vale soltanto per soggetti in condizioni di buona salute e per donne non in stato di gravidanza. In questo modo, assumiamo non oltre i 400 milligrammi di caffeina che è la dose da non superare raccomandata dagli esperti.