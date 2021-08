Non ci sono dubbi, il gelato è la merenda più golosa dell’estate, adatta a tutte le età e generazioni. Al mare, in montagna, a bordo piscina, al bar o a casa, gustare un buon gelato è ideale per combattere il caldo. Realizzare il gelato a casa in modo semplice e senza gelatiera, non è impossibile, ma non sempre si ha tempo per prepararlo. Per soddisfare il nostro palato, spesso, non rimane che acquistare quello industriale. In commercio troviamo centinaia di tipologie: ghiacciolo, stecco, coppetta, cono, creme variegate, sorbetti, biscotti ripieni. Per ore restiamo a guardare ogni confezione, perché l’indecisione prende il sopravvento. Sicuramente i valori nutrizionali e le calorie rispetto ai prodotti artigianali cambiano, per questa ragione bisogna leggere bene le etichette, per fare delle scelte mirate.

Quasi nessuno li sceglie ma sono questi i migliori gelati confezionati da comprare

I gelati industriali, in linea di massima, contengono additivi ed altri ingredienti, utili per conservare a lungo il prodotto in freezer. Nell’etichetta possiamo trovare: saccarosio, latte in polvere, oli vegetali, addensanti, emulsionanti, aromi naturali o sintetici. Se si soffre di patologie particolari, come intolleranze o diabete, dare uno sguardo alla lista degli ingredienti aggiunti è indispensabile. Potremo capire i livelli di zuccheri e grassi, per non rischiare di esagerare nella quantità. In realtà, per evitare sensi di colpa, meglio acquistare quelli con meno ingredienti e di piccolo formato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Se vogliamo uno snack leggero, ma goloso, possiamo optare per un ghiacciolo, o un mini gelato, che contengono meno grassi rispetto a grandi coni o stecchi. Infatti il peso di un mini gelato è almeno la metà di uno classico, intorno a 50 grammi. Se non vogliamo gelato con troppi aromi, si potrebbe scegliere quello al caffè in coppa. Invece, se preferiamo comprare dei prodotti alla frutta, controlliamo sempre la percentuale e i grassi aggiunti, per non essere mai impreparati al supermercato. Ecco svelato il perché quasi nessuno li sceglie ma sono questi i migliori gelati confezionati da comprare.