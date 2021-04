Non esiste stagione per il gelato e i più golosi lo sanno. Alla frutta, al cioccolato, allo yogurt, i gusti sono infiniti e per tutte le età. I bambini ne vanno matti, ma anche i grandi non riescono a trattenere la voglia di gustarlo.

Il gelato rappresenta uno spuntino pomeridiano, una coccola dopo cena, un dissetante dopo i pasti ed una compagnia gradevole durante una passeggiata.

Non sempre si ha la possibilità di tenere una gelatiera in casa, a volte gli spazi della cucina e del freezer non lo permettono. Saperlo creare con le proprie mani non ha prezzo a livelli di soddisfazione personale. Per non parlare della possibilità di realizzarlo senza conservanti, coloranti e additivi vari, diventa così un alimento sicuro e genuino per noi e per i nostri bimbi.

Esistono diversi procedimenti su come fare il gelato a casa in modo semplice e senza gelatiera, vediamo alcune ricette.

Gelato al cioccolato con la panna da montare

400 g di latte intero;

150 g di panna fresca;

220 g di zucchero;

50 g di cacao amaro;

150 g di cioccolato fondente.

Prima di tutto bisogna posizionare un contenitore, meglio se d’acciaio, in freezer dove andrà poi il gelato.

Mettere in un tegame il cioccolato, il cacao e lo zucchero, aggiungendo a filo il latte, mescolare con la frusta, ma non portare ad ebollizione, poi fare raffreddare nel congelatore.

A parte montare la panna per poi unirla con il resto del composto e riporre nuovamente in freezer, rimescolarlo ogni mezz’ora per almeno 3 volte e sarà pronto da gustare.

Sorbetto alla fragola con le banane congelate

300 g di banane;

200 g di fragole (o altra frutta);

½ limone spremuto.

Tagliare a pezzi le banane senza buccia e le fragole lavate, cospargere con il succo del limone per non ossidarle e poi metterle nel freezer per circa 3 ore. Passato il tempo necessario al congelamento della frutta, frulliamo tutto con un mixer o frullatore ed il gioco è fatto!

Per chi fosse intollerante alla banana ci sono altre tecniche su come fare il gelato a casa in modo semplice e senza gelatiera: si può usare dello yogurt bianco, utilizzando lo stesso peso della frutta scelta.