Le melanzane sono un ortaggio tipico della stagione estiva, molto presenti sulle tavole degli italiani poiché sono gustose e salutari. Infatti, oltre ad essere davvero versatili in cucina, godono di svariate proprietà benefiche per il corpo, che vedremo verso la fine dell’articolo.

Ora, il nostro intento è quello di svelare alcuni stratagemmi per capire quali sono le migliori melanzane da scegliere nel reparto frutta del supermercato.

Ed inoltre cercheremo di spiegare qual è il momento giusto per raccoglierle dall’orto.

Ecco il trucco segreto per riconoscere a colpo d’occhio le melanzane più buone del supermercato

Quando siamo nel reparto frutta del nostro supermercato, destreggiarsi fra la tantissima scelta è davvero difficile. Per quanto riguarda le melanzane, per riconoscere le migliori, bisogna osservare alcuni dettagli esteriori.

Innanzitutto, il picciolo deve essere verde, attaccato saldamente alla melanzana. Se non lo è, vuol dire che non ha ricevuto le dovute accortezze nel momento della raccolta e della conservazione.

E dato che le melanzane marciscono in fretta, meglio non rischiare.

Un altro aspetto dal non sottovalutare è la consistenza del picciolo, che deve essere carnosa e non secca.

Per quanto riguarda la buccia, questa deve essere liscia e tesa, priva di ammaccature.

Inoltre deve risultare soda al tatto. Se premendo con le dita si formano dei solchi, vuol dire che la melanzana è troppo matura e potenzialmente amara.

Il momento giusto per raccogliere le melanzane

Una volta coltivate le melanzane, bisogna capire quale sia il momento giusto per raccoglierle.

Anche qui occorre osservarne l’aspetto.

Le dimensioni, innanzitutto, non devono essere esagerate e la buccia deve risultare sottile e non troppo opaca.

Per constatare l’effettiva maturazione, potrebbe essere necessaria l’apertura di una melanzana a campione. La polpa deve essere bianca e compatta, con i semi abbastanza piccoli.

Durante il taglio, appena sopra l’attaccatura, bisogna fare attenzione alle spine senza rovinare il picciolo.

Quindi, ecco il trucco segreto per riconoscere a colpo d’occhio le melanzane più buone.

Perché bisogna consumare le melanzane?

Come già detto, le melanzane apportano numerosi benefici alla salute.

Dal momento che contengono quasi il 95% di acqua e molte fibre, favoriscono la diuresi e regolarizzano l’attività intestinale. Oltre a questo, possiedono anche pochissime calorie e sono quindi adatte per diete dimagranti, ma naturalmente senza esagerare con l’olio.

Inoltre sono antiossidanti e contrastano l’invecchiamento delle cellule.