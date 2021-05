Pizza è la parola italiana più conosciuta al mondo! In questo caso, infatti, ben potremmo dire che è difficile trovare nella nostra società qualcuno che non conosca la pizza. Così come è raro trovare chi non la gradisce!

Pasta e pizza sono infatti i prodotti culinari con cui veniamo identificati noi italiani in tutto il mondo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questo prodotto a base di impasto con farina, acqua e lievito, fa parte della nostra tradizione culinaria. E non c’è famiglia in cui non venga consumato ed anche preparato.

Tante sono le persone che negli ultimi tempi, hanno imparato a fare la pizza. Complice sicuramente la emergenza epidemiologica che viviamo e che ci ha costretti a stare in casa!

Diciamoci la verità! Preparare la pizza a casa non è solo un momento di aggregazione e convivialità. Ma anche un modo per poter utilizzare i prodotti che preferiamo.

Andiamo a vedere allora come preparare un’ottima pizza

Esistono tante ricette per preparare la pizza e che vanno a soddisfare le esigenze di ognuno. C’è infatti chi la preferisce croccante, chi morbida. Chi opta per le lunghe lievitazioni per renderla più digeribile. C’è invece chi preferisce non contenersi sul quantitativo di lievito e si accontenta quindi di una lievitazione a breve termine.

Spesso si dibatte sul quantitativo di lievito da utilizzare per preparare la pizza, senza dare importanza alla farina che si impiega.

Ed invece è proprio quello il segreto per ottenere una buona pizza.

Quasi nessuno la utilizza eppure l’aggiunta di questa farina è il segreto per ottenere una pizza gustosissima.

Ricetta base (2 teglie da forno)

a) 300 ml di acqua;

b) 10 gr di lievito di birra;

c) una bustina di zucchero;

d) 500 gr di farina;

e) sale q.b.

Prepariamo l’impasto e lo lasciamo lievitare fin quando non raddoppia. A quel punto l’impasto va rotto e fatto lievitare di nuovo. Dopodiché si vanno a formare due panetti che a questo punto della lievitazione dovrebbero avere un peso di circa 350 gr l’uno e si fanno lievitare nuovamente.

Si stendono poi ciascuno nella propria teglia e si lascia ancora lievitare. Quando la pizza stesa avrà un volume raddoppiato, a quel punto di potrà procedere per condirla e cuocerla, in forno preriscaldato a 220 gradi.

Ma quale è il segreto per rendere la pizza gustosissima?

Spesso ci si sbizzarrisce sulla scelta della farina. In commercio ne troviamo di ogni tipo e di ogni costo. Quasi nessuno la utilizza eppure l’aggiunta di questa farina è il segreto per ottenere una pizza gustosissima.

Qualunque ricetta andiamo a scegliere, la cosa importante è che metà della farina utilizzata per l’impasto deve essere di semola rimacinata.

Pochi la utilizzano la semola rimacinata per preparare la pizza. Ed invece è proprio questa farina, molto usata per preparare la pasta fatta in casa e poco per la pizza, a renderla gustosissima.

Approfondimento

Molti la considerano la carne dei poveri ignorando che è ricca di proteine e ferro e soprattutto costa pochissimo