Siamo quasi a fine mese e già molti di noi hanno ricevuto o stanno per ricevere la loro bolletta di luce. Con l’avvento del mercato libero ormai tutti conosciamo un po’ meglio le fatture ed abbiamo dimestichezza con i dati che vengono trascritti. Tra l’altro, i fornitori di energia elettrica hanno completamente rinnovato la veste grafica di questi documenti.

Gli elementi da andare a verificare in fattura sono diversi. Si parte dai dati del consumatore, il tipo di contratto attivo fino ad arrivare al popolarissimo diagramma a torta. Tutto ciò finora elencato si trova nella prima pagina, tra cui compare anche il totale da pagare compreso di canone Rai. Ma basta girare pagina e troviamo un dato fondamentale. In pochi conoscono e stanno attenti a questa voce nella bolletta della luce che potrebbe farci risparmiare tantissimo

Conoscere e leggere la tabella che illustra le fasce di consumo per un risparmio immediato

Prima di tutto bisogna comunque tornare a prima pagina, e cercare che tipologia di tariffa abbiamo attiva. Bisogna quindi capire se è attiva una tariffa bioraria o monoraria. Tariffa monoraria semplicemente significa che andremo a pagare un’unica tariffa per ogni ora del giorno. Contrariamente tariffa bioraria si riferisce a diverse tipologie di tariffe a seconda della fascia oraria di consumo. Andiamo quindi alla tabellina presente a seconda pagina e finalmente possiamo decifrare queste voci misteriose. La tariffa F1, più cara, si riferisce al consumo effettuato dal lunedì al venerdì dalle 08 alle 19. F2, tariffa media, invece sempre dal lunedì al venerdì ma dalle 07 alle 08 e dalle 19 alle 23. Infine F3, la tariffa più bassa, va dal lunedì al sabato dalle 23 alle 7 più tutta la giornata della domenica.

Se si vuole risparmiare parecchio, occhio al proprio stile di vita

È fondamentale quindi la scelta della tariffa soprattutto in sede di stipula di un nuovo contratto. Se per impegni quotidiani stiamo fuori tutta la giornata e siamo a casa solo nei weekend la scelta deve ricadere su una tariffa bioraria. Al contrario se stiamo molto in casa, o lavoriamo anche da casa, per risparmiare parecchio bisognerà puntare su una tariffa monoraria. In pochi conoscono e stanno attenti a questa voce nella bolletta della luce che potrebbe farci risparmiare tantissimo, scegliendo la tipologia di contratto giusto per le loro esigenze.