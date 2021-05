Un posto incantevole con un mare cristallino dove l’intreccio di natura e cultura lascerà tutti a bocca aperta e si trova in Italia

L’Italia ha innumerevoli luoghi magici e posti incantevoli da visitare. Esiste un posto incantevole con mare cristallino dove l’intreccio di natura e cultura lascerà tutti a bocca aperta e si trova in Italia. Precisamente si trova in provincia di Salerno dove la natura ha preso il sopravvento regalando un panorama incantevole, grotte che permettono di attraversare le spiagge e scavi della seconda metà del VI secolo a. C. Ma andiamo per gradi e immergiamoci nelle bellezze di questo posto incantevole.

Un posto incantevole con mare cristallino dove l’intreccio di natura e cultura lascerà tutti a bocca aperta e si trova in Italia

Il luogo incantevole di cui parliamo è Ascea ed è considerata una delle perle del Cilento. Le sue origini sono medioevali ed è situata su un promontorio che offre una vista incantevole sull’intera costa e sulle rovine della città di Velia.

Gli scavi di Velia racchiudono la storia di un’antica città, Elea greca. Questa città fu fondata dagli abitanti dell’Asia Minore, i foceci.

Elea è fondata intorno al 540 a.C., la sua posizione geografica la trasformò tra le città più ricche della Magna Grecia.

Elea fu un grande centro culturale dell’antichità, molto importante per la storia della filosofia che vide come esponenti Parmenide, Melisso di Samo e Zenone. Inoltre, ad Elea soggiornarono anche Leucippo e Senofane. Fu fonte di cultura dove operò anche il più noto poeta latino, Stazio, e anche il grammatico Palamede.

Patrimonio UNESCO

Oggi, è possibile ammirare gli scavi di questa città ricca con un paesaggio incantevole contornata da un mare cristallino. Che conserva tra le rovine la famosa “Porta Rosa “considerato uno dei primi archi della storia.

Il connubio tra natura, mare e storia rende questo luogo indimenticabile. È situato nel Parco Nazionale del Cilento, diventato Patrimonio UNESCO.

Il mare di Marina di Ascea ha una spiaggia lunga 5 KM caratterizzata da spiaggia granulosa ma soffice e pulita, in quanto non contiene polveri. A vigilare la scogliera l’antica Torre del Telegrafo.

È possibile raggiungere in barca la Baia della Rondinella e la Baia d’Argento.

Infine, gli amanti del trekking e della natura potranno percorrere sentieri con bassa e alta difficoltà. Inoltre, permettono di raggiungere a 700 metri di altezza la Madonna del Carmine partendo da Marina di Ascea.

Tra i sentieri i più suggestivi vi è il “sentiero degli innamorati” che parte dalla splendida spiaggia della scogliera fino ad arrivare alla punta della Torre del Telegrafo.

Un altro sentiero immerso nella natura è il “sentiero Aurelia”, si parte dalla marina di Ascea fino ad arrivare al capoluogo.

Bandiere Blu 2021 in provincia di Salerno

Ascea, un posto incantevole con mare cristallino dove l’intreccio di natura e cultura lascerà tutti a bocca aperta e si trova in Italia. Un luogo dove trascorrere le ferie in tranquillità. Ma non è l’unico posto incantevole con un mare favoloso. Infatti, quest’anno la Bandiera Blu in provincia di Salerno è riconosciuta alle seguenti località: Positano, Agropoli, Capaccio, Castellabate, San Mauro Cilento, Montecorice, Pollica, Ascea, Casal Velino, Centola, Pisciotta, Camerota, Sapri, Vibonati.