Il rituale del mattino dell’italiano medio è generalmente sempre lo stesso. Ci si alza, ci si prepara e si fa colazione con l’immancabile espresso, giusto per essere sicuri di iniziare la giornata con il passo giusto. Eppure, secondo alcuni studi, sopravvalutiamo la capacità della caffeina nell’aiutarci ad essere più “svegli” durante la giornata.

Il rimedio a sonno e stanchezza

Quando ci si sveglia stanchi e si deve andare a lavoro la risposta è solitamente sempre la stessa: un espresso e si inizia a lavorare. In molti, infatti, sono convinti che il caffè sia capace di alleviare la carenza di sonno e aiutarci a svolgere meglio anche compiti difficili.

Una ricerca americana potrebbe però aver sconfessato almeno in parte queste convinzioni così comuni. Per questo motivo oggi vogliamo spiegarvi perché bere il solito caffè al mattino non basta a renderci più “svegli”.

Bere il solito caffè al mattino non basta a renderci più svegli

Il caffè non aiuta a migliorare le capacità cognitive di persone che hanno accumulato una carenza di sonno significativa. Ossia, bere caffè non ci aiuta a superare la mancanza di sonno quando dobbiamo affrontare dei compiti difficili.

È questo il risultato emerso da uno studio americano sull’argomento in cui sono state analizzate le performance di ben 276 persone. Questo studio, infatti, avrebbe dimostrato come la caffeina possa essere un valido alleato quando si affrontano dei compiti semplici che richiedono attenzione.

Al contrario, però, questa sostanza non sarebbe in grado di aiutarci quando ci troviamo di fronte a problemi complessi, in particolare sul lavoro. In questo secondo caso, infatti, ci si espone ad errori che possono avere delle conseguenze importanti sul posto di lavoro. Per questo motivo è opportuno stare attenti alle ore di sonno a cui ci si dedica durante la notte e non cercare delle facili scappatoie.

Approfondimento

