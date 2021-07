Ci sono alcuni elementi in natura che possono aiutarci a combattere le battaglie che affrontiamo ogni giorno. Pensiamo, per esempio, a quanti soffrono per i livelli di colesterolo cattivo troppo alti. Oppure, a chi ha paura che il suo livello di glicemia nel sangue possa aumentare costantemente. O ancora, a chi non riesce a perdere peso a causa di un metabolismo che non corre come dovrebbe. Insomma, le guerre che ognuno di noi combatte sono tantissime. Ma potrebbero essere tutte sconfitte da un unico ingrediente a cui pochissimi, finora, avevano pensato.

Un alimento insospettabile combatte il colesterolo, la glicemia alta e il metabolismo lento

L’ingrediente di cui stiamo parlando è il coriandolo. Pochissimi avrebbero mai potuto pensare a questa pianta erbacea per contrastare i problemi che abbiamo appena citato. E a dirlo non siamo noi, ma nei primi due casi in particolare è la scienza. In una ricerca condotta nel 2008, infatti, alcuni studiosi hanno evidenziato come i semi di coriandolo, somministrati a dei ratti, abbiano abbassato di tanto i livelli di colesterolo cattivo. Inoltre, si è osservato che, durante l’esperimento, continuavano a salire i livelli di colesterolo buono, aiutando così la salute degli animali studiati.

Ma la scienza non si è fermata solo al colesterolo e ha ampliato la sua ricerca

Passiamo ora al discorso glicemia. Uno studio condotto nel 2011, infatti, ha voluto provare l’efficacia del coriandolo anche sui livelli alti di glicemia. La ricerca è sempre stata condotta su dei ratti. I risultati hanno davvero soddisfatto gli studiosi. Infatti, anche in questo caso, i semi di coriandolo non hanno deluso. La loro somministrazione ha infatti riportato una riduzione importante del glucosio coinvolgendo l’azione delle cellule β nel pancreas.

Inoltre, secondo la tradizione popolare, il coriandolo potrebbe aiutarci anche ad accelerare il nostro metabolismo. Il coriandolo è un alimento insospettabile combatte il colesterolo, la glicemia alta e il metabolismo lento!