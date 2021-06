Contrastare il caldo è la preoccupazione dell’estate imminente. Per questo molti cominciano a togliere la polvere dal ventilatore e controllano se il condizionatore d’aria funzioni alla perfezione. Tuttavia quasi nessuno conosce il segreto per respirare bene e dormire tranquilli senza zanzare.

Il condizionatore d’aria

Il nemico dell’estate è proprio il caldo e bisogna correre ai ripari in tempo utile, prima che questo ci renda la vita meno sopportabile.

Fra gli strumenti prediletti per controllare la temperatura di casa c’è sicuramente il condizionatore d’aria. Questo elettrodomestico funziona in modo tale da abbassare la temperatura dell’aria, al grado che si vuole. In genere si installa nella camera da letto per poter dormire meglio la notte. È un apparecchio che funziona bene allo scopo ed è reversibile. Infatti durante il periodo freddo può produrre anche aria calda.

Prima però di rimetterlo in funzione, bisogna controllare che funzioni correttamente e i filtri siano puliti. Fatto questo controllo preliminare si può accendere e godere dell’aria fresca soprattutto nei momenti di grande caldo.

Quasi nessuno conosce il segreto per respirare bene e dormire tranquilli senza zanzare

Forse questa notizia ci sorprenderà, ma il condizionatore d’aria non è nato con lo scopo di rendere l’aria più respirabile, come si potrebbe credere. In effetti questo geniale apparecchio fu inventato per risolvere un problema molto più fastidioso.

Nella California del 1800 fu il dott. John Gorrie che volle impegnarsi per fare qualcosa contro le zanzare, un vero flagello per la gente e gli ospedali. A quell’epoca le zanzare veicolavano diverse malattie fra cui la malaria e tuttavia non si sapeva come fermarle.

Un geniale dottore

Il dottore si accorse che le zanzare seguivano il tempo e quando la temperatura si abbassava, queste sparivano dalla circolazione. Così nel 1841 per allontanare le zanzare dagli ospedali fece trasportare grandissime quantità di ghiaccio dai laghi del nord. Ma 10 anni dopo mise a punto un compressore d’aria che trasformava l’acqua in ghiaccio e il cui motore era alimentato da un cavallo. È il 1851 la data di nascita del condizionatore d’aria. Fu proprio in questo modo che le zanzare scomparvero dai reparti ospedalieri della California.

L’idea del geniale dottore è tutt’oggi ancora valida. Grazie al condizionatore d’aria non solo si riuscirà a respirare bene, ma soprattutto si terranno lontane le fastidiose zanzare, per dei sonni decisamente tranquilli.

