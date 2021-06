Non sono le Hawaii ma quest’isola italiana è un gioiello naturale preziosissimo

L’Italia è un Paese ricco di meraviglie naturali e paesaggi incredibili. Molti di questi si trovano sulle sue bellissime e numerose isole distribuite lungo tutto il territorio. Alcune sono arcinote e frequentate da una miriade di turisti che ogni anno si accalcano per le spiagge. Altre sono meno conosciute ma altrettanto stupende. Quest’ultime sono proprio l’occasione giusta per iniziare una vacanza all’insegna del relax tra le bellezze naturali.

Non tutti i luoghi dell’Italia, per fortuna, sono stati presi d’assalto dal turismo di massa. Alcuni mantengono intatta ancora la loro natura selvaggia, e per questo sono veri e propri paradisi naturali. Parliamo di isole come Linosa, Alicudi e Filicudi in Sicilia, della magnifica Giannutri in Toscana e dell’isola di Palmaria in Liguria.

Attraente come poche in Italia, l’isola di Palmarola è una bellezza naturale al largo delle coste del Lazio. Fa parte dell’arcipelago delle isole Pontine e deve il nome alle piante di palma nana che vi crescono sopra. Per il suo habitat e la biodiversità è stata dichiarata Sito di Interesse Comunitario (SIC).

È un’isola molto piccola, lunga all’incirca 3 km e larga qualche centinaio di metri, ma dotata di numerose grotte naturali e alcune calette meravigliose che ne fanno una cartolina imperdibile.

Cosa fare e come visitare Palmarola

Le spiagge più note di Palmarola in cui concedersi un po’ di relax sono Cala Brigantina e Cala del Porto. In quest’ultima ci si può anche fermare a mangiare nell’unico ristorante dell’isola. Consigliamo di girare Palmarola in barca, per ammirarne le bellezze naturali come la Forcina, il Faraglione di Mezzogiorno e la Grotta del Gatto.

In alternativa la si può esplorare a piedi inoltrandosi per uno dei sentieri disponibili, come quello di Faraglione di San Silverio. La scelta più sicura per visitare Palmarola è comunque quella di affidarsi a una delle escursioni organizzate in partenza dai paesi e dalle isole vicine.

