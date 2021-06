In data 16 dicembre 2020, il nostro Ufficio Studi con il giudizio Striog Buy Long term ha inserito nella propria Lista delle raccomandazioni il titolo Esautomotion. Cosa è successo da quel momento in poi?

Il titolo (MIL:ESAU) ha chiuso la giornata di contrattazione del 16 giugno al prezzo di 3,14 in ribasso dell’1,88%. Nel 2021, ha segnato fino ad oggi il minimo a 2,38 ed il massimo a 3,49.

Dopo che nella giornata del 19 aprile di quest’anno i prezzi si sono mossi fra 3,07 e 3,49, è iniziata una fase laterale che continua ancora oggi. Dove porterà la fase laterale di Esautomotion che

rimane ampiamente sottovalutato?

Procediamo per gradi.

Analisi sommaria di bilancio

La società con sede a Carpi capitalizza in Borsa circa 37,7 milioni di euro, sviluppa, produce e vende prodotti e servizi di automazione industriale in Italia.

I margini di profitto (5,8%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (12,6%). Si prevede che i guadagni cresceranno del 33,06% all’anno.

Le raccomandazioni degli altri analisti (leggiamo un solo giudizio) stimano un fair value in area 5,20 pera zione, valutando una interessante sottovalutazione dei prezzi correnti. I nostri studi invece, dopo aver attentamente analizzato i bilanci degli ultimi 4 anni, giungono alla conclusione che il fair value debba essere collocato in area 5,50. Abbiamo alzato quindi il target dal precedente giudizio di 3,66.

Cosa attendere da ora in poi sul titolo? Dove e quando inizierà una nuova fase direzionale e in quale verso?

La nostra strategia di investimento e i consigli operativi di breve e medio lungo termine

Per chi possiede le azioni come da nostre pregresse indicazioni, mantenere con stop loss/stop profit di lungo termine a 2,72. Primo supporto di breve a 2,99. Fino a quando reggeranno al rialzo i supporti appena indicati, l’obiettivo primo da raggiungere in 3/6 mesi è posto in area 3,66. L’obiettivo dei prossimi 18/24 mesi rimane in area 5,50. Per chi volesse comprare il titolo a mercato, deve attenersi agli stessi livelli operativi.

Si procederà per step.