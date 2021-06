Con l’arrivo della bella stagione e delle giornate calde non torna solo la voglia di stare all’aria aperta e di godere del panorama circostante. Tornano anche le fastidiose zanzare che con il loro ronzio e le loro punture ci rovinano le ore diurne ma soprattutto anche quelle notturne.

Godersi un po’ di pace e tranquillità con le zanzare che ci girano attorno è impossibile. Diventa ancora più difficile se veniamo attaccati dalle loro punture che provocano gonfiore e prurito fastidioso. Il corpo, dopo la puntura dalla zanzara, produce istamina, ed è proprio questa proteina che dilata i vasi sanguigni e genera il fastidio che avvertiamo.

Fortunatamente in natura esistono dei rimedi naturali che ci aiutano a provare sollievo e a combattere il fastidioso prurito senza dover scegliere prodotti industriali.

Sono questi i tre rimedi della nonna per provare sollievo da prurito e dalle antiestetiche bolle dopo le punture delle fastidiose zanzare

Esistono vari rimedi che ci fanno provare sollievo dalle punture delle fastidiose zanzare. Se ci interessa sapere perché queste attacchino proprio noi, è utile leggere questo articolo.

Per quanto riguarda i rimedi della nonna, il primo che vogliamo indicare è il calore. Secondo alcuni, oltre al metodo del ghiaccio, si può provare quello di riscaldare la parte dove è presente la bolla dovuta alla puntura.

Il calore rende praticamente innocua la saliva della zanzara, che viene rilasciata dopo la puntura, evitando così la produzione di istamina.

Prendiamo un cucchiaino di metallo e teniamolo in acqua bollente per un po’, fatto questo poggiamolo poi sulla zona interessata. Teniamolo per pochi secondi e ripetiamo l’operazione finché non proviamo sollievo.

Miele puro

Il miele gode di proprietà antibiotiche, antisettiche e antinfiammatorie e spesso si utilizza come ingrediente per la cura della pelle e dei capelli.

Si può usare anche per provare sollievo dal prurito e dalle antiestetiche bolle.

Basterà mettere un po’ di miele puro sulla zona interessata così da ridurre il gonfiore e il prurito.

Sale e limone

Tutti abbiamo in dispensa questi due ingredienti che si rivelano due preziosi alleati contro gli effetti delle punture delle fastidiose zanzare.

Le proprietà antinfiammatorie e antisettiche del sale, unite al potere disinfettante e astringente del limone riducono il prurito e il gonfiore.

