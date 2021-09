Cucinare la pasta è una tradizione italiana che raccoglie anche piccoli segreti. Tuttavia, non sempre si riesce a dare alla pasta e al condimento quel sapore e quella mistura che li rendono gustosi. Ecco perché quasi nessuno conosce i 2 fantastici segreti per ottenere una pasta al sugo veramente squisita.

La tradizione delle nonne

Il modo di cucinare la pasta ci viene trasmesso dalla tradizione italiana e in particolare dalle nostre nonne. Esistono tanti tipi di pasta che si combinano con diversi sughi e condimenti. Ma in questa grande diversità c’è qualcosa di comune: gli Italiani amano la cottura al dente.

Tuttavia, il modo di cuocere la pasta in passato era diverso dall’attuale. In passato la pasta si faceva in casa, ogni tanto aggiungendo anche delle uova. La società moderna, invece, è più frenetica e molto spesso si preferisce cuocere la pasta confezionata in acqua salata già caldissima per velocizzare i tempi.

Quasi nessuno conosce i 2 fantastici segreti per ottenere una pasta al sugo veramente squisita

Anche oggi ci sono dei piccoli segreti per cuocere bene la pasta e appartengono ai grandi chef.

Vediamo come è possibile migliorare con un semplice trucco la qualità del sugo. Iniziamo col dire che la pasta di grano duro sembrerebbe rispondere meglio alla cottura. Poi, quando la pasta è quasi pronta, preleviamo dell’acqua di cottura con un mestolo e aggiungiamola al sugo.

Qualcuno potrebbe storcere il naso pensando che, aggiungendo acqua, la corposità del sugo si perda. E invece l’acqua di cottura è ricca di amido, che permette di addensare il sugo e rafforzarne il sapore. Aggiungere allora un po’ dell’acqua di cottura al sugo ancora caldo e mescolare, permette un buon sughetto mantecato. Questo sistema si può utilizzare per le paste destinate al forno, ma anche per il riso.

Il secondo segreto

Terminata la cottura del sugo e scolata la pasta, non ci resta che amalgamare il tutto. Ora, l’abitudine comune è quella di scolare la pasta e versare il sugo su di essa. Invece, il modo migliore di amalgamare bene pasta e sugo, è di versare la pasta dentro al sugo.

A questo scopo, si lascia cuocere il sugo in una grande padella. Una volta cotta la pasta, si aggiunge un po’ dell’acqua di cottura. Si versa la pasta nella padella e, grazie all’aggiunta dell’acqua, il sugo aderirà meglio alla pasta, che lo assorbirà più facilmente. Con questi due trucchi avremo una pasta al sugo dal sapore intenso e degna dei grandi chef. Per preparare una buona carbonara, invece, ecco la ricetta della tradizione.