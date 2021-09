L’estate è quasi giunta al termine e con lei il caldo e le belle giornate. Ecco, però, che si avvicina il momento temuto da molte donne: il cambio di stagione. L’operazione è sempre la stessa: svuotare l’armadio, capire quali abiti tenere e riporre gli indumenti da conservare negli appositi scatoloni.

Ma attenzione perché potremmo accorgerci di una spiacevole sorpresa. Se notiamo dei piccoli fori sui nostri abiti, molto probabilmente gli indumenti sono stati attaccati dalle tarme.

Insetti simili alle farfalle

Le tarme sono dei piccoli insetti fastidiosi, molto simili alle farfalle. Sono le loro larve a mangiare i nostri vestiti. Si infilano nei cassetti e negli armadi per cibarsi dei tessuti nei nostri maglioni, camicie, gonne e pantaloni. Non è facile scovare le loro uova ma quando notiamo delle piccole farfalline cerchiamo di ricorrere subito ai ripari.

Prima di ogni cambio di stagione e prima di riporre gli indumenti nell’armadio sarebbe meglio sempre di lavare i nostri vestiti. Ricordiamoci anche di eseguire una pulizia profonda dei cassetti, utilizzando acqua e aceto.

Adoperiamo dei sacchetti di plastica con cerniera per conservare i nostri capi di abbigliamento ed evitare l’attacco delle tarme. In alternativa possiamo utilizzare la tecnica del sottovuoto, che ci permetterà anche di risparmiare spazio all’interno dell’armadio.

Basta un solo e semplice prodotto per eliminare le tarme che rovinano i vestiti

In commercio troviamo tantissimi prodotti che possono debellare questi piccoli insetti. Fino a qualche anno fa si utilizzava la naftalina, ma oggi ci sono dei rimedi meno tossici e più gradevoli. Ecco, quindi, che basta un solo e semplice prodotto per eliminare le tarme che rovinano i vestiti.

Parliamo del famoso sapone di Marsiglia. Utilizzato in casa per risolvere molti problemi. Non solo come detersivo per lavare gli indumenti, ma questo prodotto è utile anche per eliminare il calcare, pulire i vetri e i pavimenti. È anche utilizzato come antiparassitario per le piante e per eliminare un fastidioso problema, indicato in questo articolo “Non vedremo neanche l’ombra di una cimice sul nostro bucato utilizzando questi rimedi naturali”.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa parliamo del sapone di Marsiglia come soluzione per profumare ed eliminare le tarme dagli armadi e dai cassetti. Il procedimento è molto semplice. Basta inserire tra la biancheria l’intero panetto di sapone. Oppure possiamo creare dei piccoli sacchetti, dove introdurre le scaglie di sapone di Marsiglia aromatizzate con dell’olio essenziale. Un rimedio naturale semplice, veloce ed efficace.