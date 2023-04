Quanto vale l’album Calciatori Panini completo che hai ritrovato in cantina? Esiste un’edizione da 2.500 euro

Tante generazioni di bambini hanno atteso che comparisse in edicola per poter comprare le figurine e completarlo. L’album Panini è una istituzione che ha sempre affascinato grandi e piccini. Ora il valore dei vecchi albi è aumentato. Vediamo di quali si tratta.

L’album dei Calciatori Panini ha più di 60 anni, le figurine sono ancora ricercate e desiderate sia quelle vecchie che le nuove. Il settore delle card è sempre più vivo e al suo interno le figurine Panini occupano una posizione privilegiata. Frutto di anni e anni di pubblicazioni che hanno accompagnato diverse generazioni. Per questo potremmo trovare in cantina vecchi album che potrebbero valere più di quanto immaginiamo. È necessario naturalmente che siano stati completati e che si trovino in ottime condizioni.

Il primo album Calciatori Panini risale al 1961-62. Si tratta di una collana storica, quella nella cui copertina si trovava immortalato Nils Liedholm giocatore del Milan prima e allenatore della Roma dello scudetto in seguito. La prima edizione completa e in buono stato ha un prezzo base di 2.500 euro. Anche se volessimo comprarlo on line il guadagno sarebbe garantito perché vendendolo tramite bancarelle ai collezionisti più accaniti sarebbe possibile farlo a prezzi molto più alti.

Quanto vale l’album Calciatori Panini e quali sono le regole da seguire

Quali sono gli elementi che determinano il valore di un album Calciatori Panini? Che siano completi e in buono stato è fondamentale, quindi a stabilire il valore è l’annata. Gli album degli anni Sessanta valgono di più, quelli degli anni Settanta e Ottanta potrebbero comunque essere rari. Il valore diminuisce man mano che ci avviciniamo ai giorni nostri.

La curiosità principale riguarda il valore delle singole figurine. Potrebbe arrivare anche a 10 euro a figurina quindi sommando il totale si arriva al valore dell’album. È una constatazione importante che ci fa capire come sia inutile rivendere le figurine singolarmente frazionando il valore dell’album completo. Molti venditori pensano di guadagnare di più ma rischiano di perdere soldi per una furbata inutile. Le offerte che potrebbero arrivare per l’interno album completo potrebbero essere molto più interessanti. Sarebbe questa la direzione migliore che dovremmo seguire.

Valore per annata e album rari

Quanto vale l’album Calciatori Panini che abbiamo in casa? Vediamo alcuni esempi per farci un’idea più chiara. Troviamo su eBay un album completo edizione 1970-71 al prezzo di 400 euro che potrebbe essere rivenduto in bancarella per un prezzo che si avvicina ai 1.000 euro con un guadagno di 600 euro. Un album completo dell’annata 1986-87 potrebbe avere sul web un valore di 200 euro ma in bancarella potremmo venderlo a prezzi più elevati. Gli anni in cui nelle figurine c’erano Maradona, Platini, Zico e Socrates potrebbero portarci guadagni consistenti.

Uno dei più recenti considerato pezzo raro è l’album dell’annata 1998-99. La presenza di Ronaldo incide, il prezzo sul web potrebbe essere fissato a 300 euro ma in bancarella potremmo venderlo a prezzi più alti. A incidere sarebbe l’interesse dell’acquirente che spesso è disposto a spingersi in alto pur di avere un album che si trova difficilmente. In generale ogni album completo e in buono stato non vale meno di 100 euro fino all’annata 2000. Poi i prezzi iniziano a dimezzarsi. Tutti gli album degli anni sessanta che ritroviamo in cantina non dovrebbero essere mai venduti per meno di 300 euro.