Le banche guidano i rialzi a Piazza Affari: le 2 migliori azioni di giornata

Il frazionale rialzo che ha caratterizzato la seduta del 13 aprile è stato sostenuto sostanzialmente dal settore bancario che ha visto una performance di circa l’1,5%. Quindi, le banche guidano i rialzi a Piazza Affari. In particolare BPER Banca con un rialzo di circa il 2% e Unicredit con un rialzo di oltre il 2,6%. Con questo rialzo l’indice Ftse Italia All-Share Banks si porta a un rialzo di oltre il 18% da inizio anno e scala la classifica dei migliori da inizio anno.

Battuta di arresto in arrivo per le azioni BPER Banca? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo BPER Banca (MIL:BPE) ha chiuso la seduta del 12 aprile in area 2,406 €, in rialzo dell’1,95% rispetto alla seduta precedente.

Come si vede dal grafico tutti gli indicatori sono impostati al rialzo e la tendenza in corso è rialzista. Tuttavia, le quotazioni si stanno avvicinando a una forte area di resistenza a 2,486 €. Il superamento di questo livello potrebbe aprire le porte a una continuazione del rialzo almeno fino in area 2,82 €. Questo livello è particolarmente importante in quanto già in passato ha frenato l’ascesa del titolo. Qualora questa volta il break rialzista dovesse andare in porto, le quotazioni di BPER Banca potrebbero raggiungere area 3,154 €.

In caso contrario si potrebbe assistere a una nuova fase ribassista con obiettivo più probabile area 2,2 €.

Le banche guidano i rialzi a Piazza Affari e Unicredit è la migliore di tutto il settore: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 12 aprile in rialzo del 2,61% rispetto alla seduta precedente, a quota 18,84 €.

Le azioni della banca guidata da Andrea Orcel hanno dato una nuova prova di forza rompendo in chiusura di seduta area 18,538 €. Potrebbe, quindi, essere molto probabile lo scenario che vede le quotazioni salire fino in area 20,4 €. Viceversa, una chiusura giornaliera inferiore a 18,538 € potrebbe favorire una discesa fino in area 16,7 €.

