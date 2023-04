È tempo di sfoggiare le scarpe primaverili alla moda, come le slingback, sabot e zoccoli con platform altissimo. Ma le tendenze riguardano anche un comodo modello anni’90 indossato da 2 donne d’eccellenza, scopriamo di cosa si tratta.

Voglia di tornare negli anni ’90 con queste fantastiche scarpe comode, quelle di Rihanna e Ferragni le più cool

Siamo sempre più vicini al cambio stagione, per sistemare finalmente armadio ed anche scarpiera. Una tecnica giapponese molto nota consiglia di mettere tutto sul letto e scegliere cosa regalare, buttare o continuare a indossare. Se vogliamo seguire le mode primaverili ed estive, non c’è dubbio, ci sono dei modelli nuovi e vintage da tenere assolutamente. Se desideriamo essere appariscenti è la stagione ideale per sbizzarrirci con delle calzature d’effetto e decisamente vistose. Via libera ai colori d’effetto, anche metallizzati e platform, anche con suola trasparente. Per la mezza stagione potremo indossare dei sabot a punta con tacco medio, dei singolari sandali infradito in pelle che ricordano uno stivaletto, o zoccoli vertiginosi. È tempo di stupire con le baby shots punk e suola altissima o delle particolari sock boot aderenti al polpaccio, più eleganti o casual.

Voglia di tornare negli anni ’90 con queste fantastiche scarpe old school amate dai vip

Da decenni sono una certezza nel guardaroba le slingback, delle décolleté, più o meno basse, caratterizzate da un cinturino dietro il tallone. Un modello davvero glamour pensato dalla straordinaria Coco Chanel, raffinate, semplici, adatte a qualsiasi età e fisico e mai banali. Molti non le hanno mai abbandonate, ma le ballerine ritornano di moda, rivoluzionando in qualche caso la classica forma. Alcune hanno la punta più squadrata e bombata, come quelle indossate per la danza classica. Un modello che è facile da abbinare, con pantaloni palazzo, leggings, jeans e perfino abiti corti e lunghi.

Le regine della bella stagione, però, sono le intramontabili e comodissime sneakers, amate da molti personaggi famosi. Avvistate ai piedi di molti vip, la calzatura da ginnastica street degli anni passati, New Balance, torna alla ribalta. La voglia di tornare negli anni ’90 con queste fantastiche scarpe ha coinvolto anche la diva Rihanna e l’influenzer Chiara Ferragni. Dopo parecchi anni, il brand ricompare più forte che mai, neanche le star riescono a resistere al richiamo dello stile da “strada”. Tra i modelli più popolari le NB 550, indossate dalla bellissima Chiara Ferragni, semplici con linee pulite ma molto chic, si trovano a poco più di 100 euro.

Come indossare le sneakers

Le sneakers più cool della stagione sono estremamente comode e possiamo indossarle come la Ferragni con un jeans casual corto e polo a trecce. Le più audaci potranno abbinarle a capi più eleganti, per un look sorprendente e meno noioso che spezza il rigore. Davvero originale l’outfit composto da un completo tailleur con giacca e pantalone, lungo o corto, che mixa capi eleganti e scarpa sportiva. Un look da capogiro se le indossiamo con gonne midi o longuette, abiti da sera realizzati con materiali importanti.