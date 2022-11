Quanto tempo converrebbe stare seduti per evitare varici e problemi alla circolazione sanguigna

Sembra proprio che abbiamo le gambe per poterci muovere e meglio ancora passeggiare. Tuttavia, non poche persone per motivi di lavoro o di salute sono costrette a stare sedute. Rimanere sulla sedia per molto tempo significa rendere più difficile la circolazione del sangue. Sarebbe perciò opportuno conoscere bene quanto tempo converrebbe rimanere seduti per evitare tutto questo.

Alcune statistiche

In alcuni Paesi l’attività fisica e il movimento sono considerati come un aspetto importante della vita. Ciò capita soprattutto nei Paesi in via di sviluppo. Lì il lavoro è ancora legato all’ambiente naturale in cui si vive, come agricoltura e pesca. Nei Paesi più sviluppati, invece, diffusi sono anche i lavori sedentari. Sono quelli soprattutto delle persone che lavorano in un ufficio. A volte passano anche 8 ore e più seduti su una sedia.

In Italia, poi, le cose non vanno meglio, visto che è uno dei Paesi in cui si passa anche 8 ore seduti, che sia una sedia o un divano.

Sarebbe bene, perciò, conoscere quanto tempo converrebbe stare seduti.

Problemi dovuti alla sedentarietà

Intanto stare seduti molto tempo non di certo fa bene. Il nostro organismo ne soffre e sembra anche il nostro cuore. Infatti, stare seduti a lungo comporterebbe che le vene periferiche abbiano difficoltà a fare risalire il sangue al cuore. Con l’andare del tempo e in queste condizioni si potrebbero contrarre i rischi della formazione delle varici oltre a quelli correlati al cuore.

Ma stare seduti a lungo comporta anche problemi alla schiena, perché cominciano a crearsi determinate rigidità muscolari. Senza parlare poi della colonna vertebrale. Vediamo, allora, cosa si potrebbe fare.

Quanto tempo converrebbe stare seduti per stare bene in salute

Esistono delle professioni che comportano lo stare seduti per molto tempo. Eppure, ci si potrebbe organizzare in modo consequenziale. Infatti, può sembra strano, ma lo stare seduti porta anche a un atteggiamento di sedentarietà. Per cui alla fine il corpo si abitua a questa posizione e non ha tanta più voglia di muoversi.

Per evitare tutto questo, sarebbe opportuno alzarsi dalla sedia per qualche minuto almeno una volta all’ora. Si potrebbe così rompere quella monotonia a cui il corpo potrebbe abituarsi. La cosa migliore è muoversi e fare delle piccole passeggiate o anche semplicemente qualche passo all’interno dell’ufficio stesso.

Un rimedio importantissimo

Dopo una giornata di lavoro e quando si torna a casa, certamente si è stanchi. Si ha voglia di sedersi su un divano e guardare la tv. Tuttavia, per chi fa lavoro da seduto o in ufficio per parecchio tempo, la cosa migliore starebbe di fare una passeggiata. Camminare, infatti, favorisce la circolazione del sangue e anche la salute del cuore.

I medici consigliano quest’attività, meglio se fatta per una mezz’oretta al giorno e a contatto con la natura. Un ottimo rimedio per prevenire i danni dovuti all’eccessiva sedentarietà.