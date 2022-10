Per la cottura in forno spesso per alcuni cibi non basta posizionare la teglia ed accendere l’elettrodomestico. Per una perfetta riuscita della ricetta, infatti, è spesso necessario che il forno sia già caldo.

In tal caso per la cottura in forno c’è la fase preliminare cosiddetta di preriscaldamento. Ed al riguardo basterà accendere il forno circa dieci minuti prima di posizionare la teglia. In questo modo, infatti, per il cibo da cuocere ci sarà già all’interno del forno una temperatura uniforme. Vediamo allora come, quando e perché.

Quanto tempo ci vuole per scaldare il forno e come capire se è pronto

Nel dettaglio, il preriscaldamento del forno è necessario ed è fondamentale per tutti quei cibi da cuocere che, altrimenti, subirebbero uno choc termico perdendo consistenza. Per fissare le idee, il preriscaldamento del forno elettrico è praticamente obbligatorio per i dolci che sono a base di pasta sfoglia.

Con circa 10 minuti che, come sopra accennato, è la risposta su quanto tempo ci vuole per scaldare il forno. E comunque per il tempo che è necessario per portare il fornetto alla temperatura di cottura ottimale. Visto che proprio cibi come i dolci per la cottura, e per una corretta lievitazione, hanno bisogno di cuocere subito alla temperatura prevista. In più, rispetto alla modalità ventilata, i dolci in forno andrebbero sempre cotti con la modalità statica. E lo stesso dicasi per gli altri lievitati come il pane, le pizze e le focacce.

Fornetto elettrico sempre preriscaldato per tutti i cibi lievitati, ecco perché

Come per la pasta sfoglia, come sopra accennato, tutti i cibi lievitati per la cottura in forno necessitano della fase di preriscaldamento. Con il forno che sarà pronto nel momento in cui, grazie all’indicazione del termostato, sarà raggiunta la temperatura di cottura ottimale.

I lievitati hanno bisogno del forno preriscaldato affinché la lievitazione dell’impasto sia ottimale. Inoltre, mettendo i dolci in forno preriscaldato in superficie si formerà subito la crosticina che favorirà l”alveolazione e la cottura al suo interno.

Quali cibi si possono cuocere a freddo nel fornetto elettrico

Anche al fine di risparmiare energia, invece, tutti i cibi non soggetti a lievitazione si possono cucinare nel forno elettrico anche a freddo. E quindi senza la fase di preriscaldamento per cibi e pietanze che spaziano dalla pasta e dalle lasagne al forno al pollo con le patate. Passando per i timballi e per i piatti a base di verdure anche se queste sono ripiene.

Lettura consigliata

Dove posizionare la teglia nel forno elettrico ventilato e statico